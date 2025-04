-Participó en San Martín del encuentro entre Axel Kicillof e intendentes, en el marco de los 500 días sin obra pública nacional. ¿Cómo impacta esta determinación del Gobierno de Javier Milei en Navarro?

La gestión nacional arrasó con la obra pública y el círculo virtuoso económico que genera. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay más de mil obras públicas paralizadas. En nuestro distrito tenemos unas 10 u 11 obras frenadas desde hace un año y medio. Y no hablamos solo de estructuras físicas, esos edificios tienen un significado porque están vinculados directamente con la salud, la seguridad, la educación. Son caminos, rutas, centros de desarrollo. Es un daño enorme para la provincia y para el país.

El acto de San Martín sirvió para visibilizar esta situación porque muchas veces la sociedad ve una obra detenida y piensa que es responsabilidad del municipio o de la provincia, cuando en realidad se trata de fondos nacionales que se siguen recaudando, pero no se ejecutan ni se rinden cuentas.

Esta crisis no distingue: afecta a universidades, hospitales, jardines, guarderías, y cientos de construcciones que hoy están congeladas en el tiempo, con trabajadores en la calle y sectores enteros de la construcción paralizados.

Facundo Diz junto a intendentes en el acto encabezado por Axel Kicillof en San Martín.

-En sintonía con lo que plantea, siendo usted un intendente del interior bonaerense con una fuerte impronta social, ¿qué legado cree que deja el Papa Francisco? ¿Qué aspectos de su mensaje considera más relevantes para la realidad de los municipios?

Primero, mi profunda admiración y pesar por la pérdida de uno de los representantes más importantes que hemos tenido del Papa en nuestro país. Lamentablemente, su trabajo fue muchas veces menospreciado, a pesar de que su impacto trascendió la Iglesia, marcando una huella en el mundo entero. Con su partida parece que, recién ahora, se empieza a valorar su recorrido, su mirada social y su trayectoria.

Tenemos que replantearnos qué país queremos construir: uno con inclusión, con igualdad de oportunidades, o uno donde solo un pequeño grupo, por su cuna o realidad social, accede a derechos.

Que en Navarro no se terminen los caminos rurales, las rutas, las viviendas —más de cien—, no es una cuestión de la clase baja: es una falta de respeto a la verdad. Es seguir sosteniendo un modelo que apuesta solo a la especulación financiera, y no al desarrollo del país real.

-¿Considera que el mensaje del Papa, centrado en los sectores excluidos, se vio reflejado en las políticas públicas de la provincia y del país en los últimos años?

Mirá, si no tomamos en cuenta el mensaje del Papa entonces no queremos vivir en comunidad. Y en un pueblo como el nuestro, en una provincia y un país como el nuestro, ¿podemos decir que vivimos bien cuando seis o siete de cada diez chicos están en la pobreza? Eso no es comunidad. Hasta que no logremos revertir esta situación y dar igualdad real de oportunidades, estaremos fracasando como sociedad.

El Papa no predicó solo cuando asumió como tal: lo hizo desde sus inicios en la Iglesia, siempre con una mirada de justicia social, de equidad, de reconocer al ser humano por su dignidad, no por su billetera. Y esa mirada tiene que estar presente en quienes gobernamos. Ojalá los que tenemos responsabilidad pública podamos, al menos, imitar una parte de su legado. Hoy vivimos una descomposición profunda del sistema, incluso democrática y constitucional. Es hora de que el pueblo tome conciencia de lo que está ocurriendo.

Mientras desde el Gobierno Nacional se eliminan derechos, se paraliza la obra pública y se abandona a la sociedad, desde la provincia de Buenos Aires se está demostrando que hay otro camino: el de invertir y el de apostar al crecimiento equitativo. Donde hay un derecho vulnerado, el Estado tiene que estar presente. Y para eso también necesitamos a la sociedad, para salir adelante juntos.

