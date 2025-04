Moreno elogió a Kicillof pero marcó distancia: “Piensa mal la economía”

El ex secretario de Comercio y actual candidato a diputado nacional por el partido “Principios y Valores”, Guillermo Moreno, sorprendió al destacar un giro en el discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque no ahorró críticas a su modelo económico. En una reciente entrevista, Moreno subrayó que el mandatario “pasó de querer exportar gas y petróleo a hablar de industrialización”, lo que consideró un “cambio rotundo” y “muy interesante”.

“Hace cuatro meses, Kicillof firmó un acuerdo con los alemanes para exportar petróleo y gas por la provincia de Buenos Aires. Eso era lo mismo que quería hacer Milei, solo que por otro puerto. Pero ahora dice que quiere usar la energía para abaratar los productos y desarrollar la industria. Eso es peronismo puro”, afirmó el economista.

No obstante, aclaró que este giro discursivo no alcanza para alinear sus visiones: “Piensa mal la economía. Devaluó y destruyó los salarios. Es la consecuencia de la derrota del kirchnerismo. Hasta ahora no había síntesis entre el pensamiento socialdemócrata y el peronista”, señaló.

Críticas al gobierno nacional y a la oposición “amigable”

Moreno no se guardó opiniones sobre la gestión de Javier Milei. Afirmó que el actual presidente es “una circunstancia menor” en un mundo que, según él, “avanza estructuralmente hacia el peronismo”. Cuestionó también el aislamiento internacional de la administración libertaria: “Obviamente tenemos un gobierno disociado del mundo, pero eso se va a terminar”.

Consultado sobre los dichos del presidente respecto a su intención de gobernar hasta 2031, fue contundente: “Puede ser que se vaya la semana que viene, o dentro de unos meses. La realidad de la calle o la de las elecciones se lo dirán”.

El ex funcionario kirchnerista también se refirió al espacio que lidera y a sus expectativas electorales: “Vamos a hacer una muy buena elección. Tendremos legisladores en la Ciudad, diputados nacionales, provinciales, y sobre todo va a haber un reconocimiento del discurso”.

En esa línea, aseguró que su agrupación logra superar a otros espacios políticos donde tiene llegada: “Cristina-Kicillof, Macri o el oficialismo tienen más recursos, pero cuando llegamos, les ganamos”.

La visión sobre el legado del Papa Francisco y el futuro del país

La entrevista comenzó con una reflexión sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Moreno interpretó el hecho como un momento de transición que abre una puerta a la esperanza: “La muerte del Papa trajo inicialmente dolor, pero luego esperanza, reflejando un cambio histórico donde los pueblos se convierten en protagonistas”.

A su entender, las enseñanzas de Jorge Bergoglio están siendo integradas en la conciencia colectiva, lo que alienta un escenario en el que “el trabajo y la felicidad comunitaria sean centrales”.

Defensa ante causas judiciales y apuntes ideológicos

Moreno también aprovechó para despejar cuestionamientos sobre su historial judicial, negando haber sido condenado por falsedad ideológica: “Esa truchada que dijeron del Indec, que metimos datos falsos, no prosperó. El delito era publicar otra inflación, y no fui condenado por eso. Ya está, todo eso se terminó”.

Finalmente, insistió en su postura industrialista, diferenciándose del enfoque liberal y del pensamiento socialdemócrata: “Traer acero y aluminio de afuera porque es más barato no es peronismo. Sin eso no hay industria nacional. Yo soy industrialista”. En su crítica final, sentenció: “Si Kicillof sigue por esta senda, va a empezar a hacer una economía peronista. Hay que darle la posibilidad de que cambie”.