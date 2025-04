-¿Qué reflexión le merece el hecho de que ya hayan pasado más de 500 días sin obra pública financiada por el Gobierno nacional?

Yo no me quiero emocionar, pero me provoca una profunda tristeza. Porque en estos 500 días realmente la situación es cada vez más complicada, más complicada la coparticipación, a pesar de que nuestro querido gobernador hace esfuerzos sobrehumanos para poder tratar, en la medida de las posibilidades, de mandar la coparticipación que se necesita, pero el goteo cada vez viene peor, el consumo se ha parado notablemente, y nosotros tenemos una coparticipación que no la vamos a poder cumplir, porque evidentemente (Javier) Milei está mandando lo mínimo que puede mandar, le debe a la Provincia alrededor de 750 mil millones de pesos.

Las obras están todas paradas. Nosotros tenemos la Ruta 7 que venía en gran forma, que la estaba haciendo la Nación, pero está parada, con gran cantidad de malezas, es imposible divisar cuando se entra a Salto. Tenemos paradas viviendas y terrenos para viviendas, tenemos parada una obra que va a quedar muy linda, que es la calle Buenos Aires.

Se paró porque no manda los fondos necesarios este déspota, este demente, este enfermo total, que se equivoca notablemente porque no le importa absolutamente nada de nada, sino que lo único que le importa es cumplir con las pautas del Fondo. Y sabemos que cuando se pone el Fondo de por medio, las cosas están muy mal. Lo que nos pasa a nosotros les pasa a los jubilados, les pasa a los maestros, les pasa a los de la clase trabajadora. Los consumos se han caído porque evidentemente los sueldos no son sueldos grandes.

-¿Comparte entonces la afirmación del gobernador Kicillof de que Milei “está reventando el bolsillo de los trabajadores”?

Absolutamente. Coincido en todo con el gobernador. Por eso lo estamos apoyando y tratando de sostener, a pesar de que tiene espaldas anchas, pues no sabemos cómo vamos a terminar. Estamos entrando en una desesperación bastante importante. Sobre todo, estamos mirando la coparticipación día por día.

Al día de hoy, cuando faltan cinco días para terminar el mes, faltan 200 millones de pesos para poder cumplir con los salarios de nuestros empleados municipales, que mucho hacen por nuestro municipio. Y nosotros venimos muy prolijamente trabajando.

-¿Cómo se sostiene el modelo de desarrollo municipal sin inversión del Estado nacional? Seguramente con un fuerte apoyo de la Provincia, ¿pero alcanza?

Con fuerte apoyo de la provincia. Una asistencia social impecable del ministro (Andrés) Larroque. Una asistencia, por supuesto, del gobernador, que es la cabeza máxima. Y con la recaudación de nuestras tasas municipales, que algunas vienen en baja, otras se mantienen, y esperemos que la cosecha sea lo más fructífera posible para que puedan los productores agropecuarios cumplir con la tasa de red vial, que para nosotros es una tasa importante. La teníamos alrededor del 85% por ciento, y a la fecha estamos en el 70%.

-¿Qué mensaje le daría al presidente Milei después de más de 500 días de gestión sin ejecutar obras de infraestructura, federalizando el ajuste?

Al presidente, primero le diría que sea presidente, que se ocupe de todos los argentinos. Fundamentalmente, que se ocupe de los jubilados, que están golpeados, pisoteados. No tiene idea de lo que cobran, porque el otro día creía que cobraban 500 mil pesos y cobran 300 mil con un bono de miseria, y la están pasando muy mal. No le importan los jubilados, no le importan los maestros, que se ponga las botas y que se ponga a trabajar. A este demente no le importa absolutamente nada de nada.

Lamento lo del Papa Francisco, me caló muy hondo, y ellos se encargaron de denostarlo de una manera importante, pero ahora resulta que va una delegación de alrededor de 20 personas, va hasta (Manuel) Adorni, va (Sandra) Pettovello, va Patricia Bullrich que, cuando éramos chicos -yo tengo 73 años- y entramos a militar, gritaba "FAR, Montoneros, son nuestros compañeros". Viró totalmente a la derecha. No le importa absolutamente nada, y lo único que hace es reprimir.

Hay jubilados heridos y gente herida en todas las manifestaciones de los miércoles. Tiene que haber una justicia divina que en algún momento castigue a estos gorilas infames, que lo único que hacen es perjudicar a la gente que no tiene un peso.