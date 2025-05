En el marco de la presentación de su próximo libro, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, compartió un análisis crítico sobre la situación política e institucional actual, tanto a nivel nacional como global. En sus palabras, “la gran crisis política” de esta época está dada por la desconexión entre las instituciones y las personas, fenómeno que, según su visión, explica gran parte de los desafíos contemporáneos.

“El discurso de la dirigencia global hoy se dirige al vacío”, sostuvo el magistrado, al considerar que muchas veces quienes lideran lo hacen sin contemplar los cambios sociales, culturales y tecnológicos que vive la ciudadanía. “La gente no lo escucha porque está viviendo otra realidad”, agregó.

El rol de las instituciones en una nueva era

Lorenzetti insistió en la necesidad de que quienes ocupan lugares de poder generen puentes con la sociedad. “Nosotros tenemos que hablar, explicar, reflexionar, darle tranquilidad a la gente y darle seguridad acerca de las cuestiones básicas”, expresó en el programa que conduce Novaresio por A24.

El magistrado describió el presente como un tiempo de profundas transformaciones y señaló que quienes tienen responsabilidades de conducción deben asumir que están frente a “un fin de ciclo de gobernabilidad”. En sus palabras: “Toda la estructura de gobernabilidad que hubo hasta ahora, de los últimos 200 años, está girando en el vacío”.

La democracia en retroceso

Uno de los aspectos más sensibles del análisis de Lorenzetti tuvo que ver con el estado actual de las democracias a nivel mundial. En ese sentido, citó el libro Cómo mueren las democracias, de los autores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para explicar que “ya no hay un golpe de Estado tradicional”, sino que el deterioro institucional se produce por “inanición”.



“Empieza a perderse la fortaleza de la prensa, la fortaleza de los poderes judiciales, en todo el mundo está pasando esto, la fortaleza de la sociedad civil, el dominio de las redes sociales y la tecnología”, remarcó.

Tecnología, inteligencia artificial y consecuencias psicológicas

El juez del máximo tribunal argentino también se refirió al impacto del avance tecnológico y de la inteligencia artificial. A su entender, estos procesos tienen implicancias profundas sobre la vida personal, el ejercicio del poder y hasta la salud mental.

“Hoy con la tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial, el manejo de los datos es tan profundo que uno puede controlar la vida privada de todas las personas sin que se den cuenta”, advirtió.

Además, agregó que “hay una gran cantidad de cambios tecnológicos que están modificando no solo la gobernabilidad, sino el modo de pensar”, lo que a su vez “empieza a generar una cantidad de problemas psicológicos muy interesantes y muy difíciles de manejar, porque cada uno se encierra en su propio mundo”.

Minorías gobernantes y discursos anacrónicos

Lorenzetti también se refirió a la pérdida de representación política y advirtió que hoy “no hay nadie que gane una elección con más del 30% en ningún país del mundo”, lo que, a su juicio, demuestra que “se gobierna con minorías”.

“Esto es lo contrario a la idea que tenemos de la democracia, que representa a las mayorías”, planteó. Para graficar el fenómeno, recurrió a una frase de Michel Foucault: “Don Quijote le hablaba al mundo para imponer los textos de caballería que ya no existían más. Bueno, acá es como que se está haciendo un discurso sobre una realidad que ya no existe”.

La situación en la Corte Suprema

Consultado por la actualidad del máximo tribunal, especialmente tras el rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Lorenzetti aseguró que la Corte funciona con normalidad, a pesar de contar con solo tres integrantes.

“Yo tuve una experiencia así cuando asumió Mauricio Macri. Estuvimos mucho tiempo así, funcionó. Y actualmente funciona. Por supuesto que requiere un esfuerzo de diálogo porque existen diferencias, y son legítimas”, explicó.

En ese sentido, agregó: “La vida institucional es así. Hay que respetar las instituciones. A mí me pareció que la Corte debe ser integrada. Se hizo todo el proceso. Las instituciones opinaron”.

Las vacantes pendientes: equilibrio y género

Respecto a quiénes deberían ocupar las vacantes en la Corte, Lorenzetti fue claro: “Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que proponer a alguien del Poder Judicial, que tenga formación judicial, porque la Corte está desequilibrada”.

Y añadió: “Obviamente, creo que a esta altura debería ser mujer, pero es una decisión presidencial. Hay muchos candidatos. También es difícil el consenso. Se necesitan dos tercios y es muy difícil”.

La causa Vialidad: “No hay ninguna razón para demorarlo más”

Finalmente, el juez se refirió a la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se encuentra a la espera de resolución por parte de la Corte. Lorenzetti fue contundente: “No hay ninguna razón para demorarlo más”.

Detalló que lo que debe hacer la Corte en esta instancia es determinar si “está bien o mal denegado el recurso extraordinario”. En caso de ser admitido, comenzaría la revisión del caso. Si no, quedaría firme la condena. “Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad”, concluyó.