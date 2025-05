-Se unió a un grupo de alcaldes del noroeste bonaerense para adherir a la firma de un comunicado con duras críticas al Gobierno Nacional por el recorte de fondos. ¿Cómo afecta principalmente a Alem el ajuste de Milei y estos 500 días de gobierno?

Lógicamente, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires lo venimos padeciendo, independientemente del color partidario que gobierna cada territorio. Eso es una realidad. La verdad que se está haciendo muy difícil gobernar, sobre todo con la ausencia total del Gobierno Nacional. El recorte de los distintos fondos afecta a la provincia más perjudicada, a la provincia de Buenos Aires.

Y lógicamente también la Provincia tiene que tener recaudo con respecto a la distribución de fondos para el resto de los municipios. Dentro de las obras paralizadas que nos quedaron del Gobierno Nacional, dentro de el achique rotundo que se ha hecho y la quita de fondos y demás, estamos hoy haciendo una patriada entre los intendentes y el gobernador.

La demanda social de la gente ha aumentado, la demanda en salud ha aumentado porque todos conocemos la retirada del Estado Nacional con respecto a nada menos que la cobertura de remedios de los jubilados, la cobertura de remedios oncológicos, de distintos tipos de trámites que antes estaban a la mano del Estado en los tres niveles para acompañar. Hoy, de los tres niveles, el más grande —que es el nacional— se retiró, y mano a mano hemos quedado, como dice el tango, entre el municipio y la provincia.

-En este contexto, mediante un comunicado le requirieron al presidente de la Nación que "modifique de manera inmediata la postura de apriete y ahogo contra el gobernador Kicillof".

Sí, lógico que hay una cuestión de castigar a los bonaerenses, porque si bien en lineamientos políticos, la estructura de La Libertad Avanza, del presidente de la Nación es destruir al gobernador, esto no es una cuestión de pujas personales, en el medio están 17 millones de bonaerenses, que son perjudicados porque el presidente no está a la altura de la investidura de su cargo, porque no tiene la capacidad de poder desarrollar un proyecto de país que realmente represente a la Argentina, y la gente necesita tener una mirada progresista, seguir para adelante, tratando de nivelar de abajo hacia arriba, no esta destrucción total, como ya lo han manifestado, esto de sentirse orgulloso de eliminar la obra pública.

A eso que sonaba como un discurso, como un título de un diario, hoy, quien anda por las rutas lo está notando. Tenés el riesgo de accidentes, ya hay muchos accidentes que la gente manifiesta que fueron producto del mal estado de las rutas. Tenés un abandono absoluto de banquinas donde no se puede transitar.

Tenés un abandono absoluto en obras de seguridad vial, como rotondas y demás, que las luminarias están apagadas porque no han pagado la boleta de la luz, entonces en las rutas te encontrás con una rotonda oscura de noche, te encontrás con baches, con rutas hundidas, con pastos sin cortar en las banquinas, cruces que no se ven.

Uno se pregunta, ¿qué nos va a quedar después de todo esto? Porque en algún momento va a haber que reconstruir absolutamente todo este deterioro. Estas son las cuestiones que los argentinos tienen que entender. No es gratis un gobierno nacional ausente desde el rol del Estado, no es gratis para el pueblo argentino.

Además de una nueva deuda con el FMI, que el pueblo argentino no va a ver un dólar, como ya pasó con los 44.000 millones de dólares de Macri, lo mismo va a pasar con estos 20.000 millones de Milei: no vamos a ver ningún peso.

La gente de aquí, el ciudadano, la mamá, el papá, los trabajadores, la gente que todos los días se levanta a trabajar para darle de comer a sus hijos, los docentes, los jubilados, los estatales, los médicos, la industria nacional, las pymes, las personas de iniciativa privada, hasta los productores agropecuarios, que pensaban que este presidente iba a liberar absolutamente las retenciones, que iba a hacer todo en línea para cuidar y poner en valor la producción del agro, hoy se dan cuenta que, además de no haber cumplido con todo lo que les dijo, también hay un maltrato y una amenaza de “si no liquidan ahora, después les voy a volver a poner ese puntito de retención”.

Es una locura absoluta lo que estamos viendo. Creo que de los sectores que realmente hacen a la Argentina, diría que al 95% hoy no les va bien con este gobierno. Les irá bien a solo un 5%, que son los que le piden estas medidas que está tomando.