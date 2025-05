En medio de la interna que atraviesa el PRO por las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri volvió a cargar contra su ex compañero de bloque, Horacio Rodríguez Larreta. En declaraciones recientes, el ex presidente acusó al actual candidato de “hacer daño” al partido y a las personas que lo acompañaron durante su carrera.

“Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio; él dice que yo estoy haciendo de psicólogo, pero finalmente cuando uno conduce tantos años tanta gente, termina siendo más psicólogo que ingeniero”, comenzó Macri, aludiendo a su antigua relación política con quien hoy encabeza la lista Volvamos Buenos Aires.

“Creyó que ya era presidente y terminó enfrentando a su partido”

El fundador del PRO hizo una lectura crítica del presente político de Rodríguez Larreta: “Él tiene una enorme frustración porque creyó que ya era Presidente y terminó en su cabeza creyendo que enfrentar a tu propio partido, en vez de ir a pedir un espacio y decir ‘quiero una interna porque quiero volver a ser jefe de Gobierno y lo voy a hacer mejor’, tiene todo el derecho”.

Sin embargo, advirtió que el camino elegido por Larreta llevó al PRO a un estado de vulnerabilidad. “Lo que está haciendo es daño”, insistió. En esa línea, remarcó que “la mitad de la gente que está diciendo que vota a Larreta piensa que está en el PRO todavía”, pese a que el ex jefe de Gobierno porteño ya compite con una lista propia.

“Él piensa que la gente va a volver a confiar en él cuando enfrenta y daña lo que construyó. Daña a la gente que lo siguió”, disparó Macri.

Críticas a la gestión porteña y a la herencia de obras

En otro tramo de su intervención, el ex mandatario nacional también se refirió al legado de obras públicas en la Ciudad. Según Macri, Larreta no dejó proyectos importantes en ejecución para su sucesor: “Como él dice también, que es un disparate... Si Jorge Macri no inauguró ninguna obra importante en este año y medio, es porque él no dejó ninguna obra importante avanzada”.

Además, desvalorizó la gestión de su ex aliado político al sostener que “solo condujo un equipo que tenía todos estos proyectos. Él no hizo nada”, ejemplificando con el Paseo del Bajo, obra que comenzó a planificarse durante su propia administración.

Legislatura porteña y reforma pendiente

Macri también aprovechó para recordar una propuesta histórica que, según dijo, nunca pudo concretar: “Toda mi vida dije que como máximo la Ciudad de Buenos Aires debería tener 30 legisladores. Nunca tuve la cantidad de votos como para poder hacer una reforma constitucional. El PRO tuvo mayoría entre el 2015 y el 2019, y Horacio no le dio prioridad”.

Larreta, la contraofensiva y el riesgo del kirchnerismo

Las declaraciones del ex presidente surgen poco después de que Horacio Rodríguez Larreta lanzara fuertes críticas contra Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, a quien responsabilizó por “haber puesto en crisis la gestión” en la Ciudad. Larreta, que encabeza Volvamos Buenos Aires, está acompañado por figuras como Guadalupe Tagliaferri, Emma Ferrario y el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman.

En su campaña, Larreta también defendió el récord electoral del espacio: “Le ganamos al kirchnerismo durante 16 años todas las elecciones. Las de mi mandato con el 50% porque gobernábamos bien. Cuando hay un buen gobierno, la gente lo apoya, y cuando hay un mal gobierno, vota en contra”.

“El kirchnerismo puede ganar en la Ciudad y la Provincia”

Mauricio Macri fue aún más lejos en su diagnóstico electoral. “El kirchnerismo puede ganar en la Ciudad y Provincia”, advirtió. Y aunque minimizó el impacto partidario inmediato —“no es tan importante dónde queda el PRO”—, sí remarcó las consecuencias institucionales: “Lo importante es dónde queda el Gobierno si el kirchnerismo gana en los dos lugares. Cómo queda el gobierno en el mundo, cómo explica si la fuerza de cambio es suficiente”.

Para Macri, la fractura interna fue determinante: “Si hubiésemos hecho una interna medianamente aceptable, alguno de los dos partidos hubiera ganado”.

Posible acuerdo con La Libertad Avanza

Finalmente, el ex mandatario también se refirió a la posibilidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Según dijo, “Cristian Ritondo tiene mandato de la mesa ejecutiva del PRO para llegar a un acuerdo en Provincia entre el PRO y LLA”.

