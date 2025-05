En medio de la feroz interna que sacude a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, una denuncia explosiva volvió a poner en jaque al partido fundado por Javier Milei. Viviana Aguirre, excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII del PAMI y actual diputada provincial suplente, reveló que le exigieron un millón de pesos y su firma en documentos ilegales para asumir como directora en el organismo. La acusación salpica directamente a Sebastián Pareja, operador clave de LLA en territorio bonaerense y presidente del partido a nivel provincial.

“Me dijeron: ‘vas a entrar como directora del PAMI, pero tenés que dar un millón de pesos de retorno’ y firmar papeles ilegales”, denunció este lunes Aguirre en una entrevista radial, apuntando sin rodeos a Juan Osaba, otro dirigente ligado a la estructura libertaria. Según su relato, la maniobra formaba parte de un sistema sistemático de recaudación interna dentro de la fuerza gobernante.

"Puse $15 millones de mi bolsillo"

Lejos de quedarse en una denuncia aislada, Aguirre describió un entramado de irregularidades que, según ella, se replican en distintas áreas del oficialismo libertario. “Creí que Milei iba a cambiar el país. Era la primera vez que me metía en política. Puse más de 15 millones de pesos para la campaña junto al doctor Raúl Simoneto”, afirmó.

Ese aporte, sostuvo, no fue a cambio de un cargo, sino para financiar la logística electoral: fiscales, movilidad, viáticos y reuniones. En ese contexto, denunció también que las candidaturas dentro de LLA se ofrecían a 100 dólares. “A mí no me pasó, pero me avisaron que Pareja las vendía”, lanzó, y aclaró que logró su lugar en la lista gracias al respaldo de Carlos Kikuchi, exaliado libertario que luego se distanció de la estructura por motivos similares.

“Kikuchi se separó cuando vio que esto no era lo que nos había prometido el Presidente. Dijo que iba a terminar con la casta, pero siguen metiendo casta. Hay gente muy mala, con causas por narcotráfico, violaciones, maltrato a mujeres. El prontuario dentro de LLA es tremendo”, disparó Aguirre.

PAMI y armado de listas: el epicentro del escándalo

La denuncia de Aguirre no es un hecho aislado. En abril pasado, una investigación periodística alertó sobre el robo de documentación oficial del PAMI en La Plata, hecho que la denunciante atribuyó también a la intervención de Osaba y Pareja. El organismo se convirtió en epicentro de múltiples conflictos internos.

El caso se suma a una larga lista de situaciones irregulares. En Misiones, el presidente del partido, Adrián Núñez, fue acusado de retener parte de los sueldos a empleados. En Junín, la expulsión de Marina Biagetti tras sus denuncias internas terminó con la salida forzada del entonces titular del PAMI local, Alberto Pascual, en un intento por calmar las aguas. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, ese conflicto obligó a Karina y Javier Milei a intervenir directamente junto a Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem.

Una interna feroz: Caputo vs Pareja

La guerra por el control de las listas en la provincia de Buenos Aires divide al oficialismo en dos bandos. Por un lado, el sector liderado por Santiago Caputo busca acercamientos con figuras del PRO como Cristian Ritondo y Diego Santilli, apostando a una boleta con respaldo territorial más amplio. Del otro lado, Sebastián Pareja insiste en una lista "pura", sin alianzas, dominada por nombres propios de LLA.

La tensión se siente especialmente en distritos estratégicos como La Plata, donde la puja por el armado expone fracturas que trascienden lo político. “Desde el entorno de Pareja acusaron a Biagetti de querer dinamitar el armado”, reveló una fuente partidaria. Pero el malestar va en aumento, y el riesgo de una ruptura interna ya no parece una hipótesis lejana.

Figuras en danza y una campaña en estado de ebullición

Mientras tanto, comienzan a perfilarse nombres con aspiraciones electorales en el conurbano. Leila Gianni, exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano y férrea opositora a Juan Grabois, se posiciona en La Matanza, donde no se descarta una eventual candidatura de Cristina Kirchner, en abierta disputa con Axel Kicillof.

Todo esto ocurre mientras el oficialismo nacional enfrenta crecientes cuestionamientos por su gestión, y la promesa de "terminar con la casta" empieza a desdibujarse entre internas, operaciones cruzadas y denuncias de corrupción.