Juicio por la muerte de Diego: declara Gianinna y su testimonio es clave

Gianinna Maradona declarará este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, en el marco del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. Su presencia en la sala del Palacio de Tribunales de la calle Ituzaingó es una de las más esperadas del proceso, y su testimonio podría inclinar la balanza en un juicio que ya lleva 17 audiencias.

La hija menor del Diez con Claudia Villafañe llega a la sala tras una semana de importantes revelaciones, incluida la sorpresiva declaración de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas imputadas por homicidio con dolo eventual.

Qué se espera del testimonio de Gianinna

La expectativa en torno al testimonio de Gianinna radica en dos aspectos clave del expediente: la reunión en la que se decidió externar a Diego de la Clínica Olivos, apenas 22 días después de una operación por un hematoma subdural, y la controvertida internación domiciliaria organizada en la casa de Tigre, donde el exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020.

Gianinna habría visitado a su padre en reiteradas ocasiones durante esos días y, según consta en el expediente, fue ella quien alertó sobre un deterioro en su salud. En su declaración inicial durante la instrucción, había contado que una semana antes del fallecimiento lo vio “muy hinchado” y que así se lo manifestó al médico Leopoldo Luque. La respuesta de Luque, de acuerdo a lo que relató, fue que “no coincidía” con su percepción.

Este dato, que será retomado este martes ante los jueces, es considerado crucial por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari. En caso de confirmarlo bajo juramento, podría comprometer aún más al neurocirujano, señalado por varios testigos como el principal responsable de la salud de Maradona.

Qué implica para los médicos imputados

El testimonio de Gianinna no solo apunta a Luque. También podría ser clave para la situación del médico clínico Pedro Di Spagna, otro de los imputados. El profesional espera que la hija de Diego recuerde una escena específica: el día en que él intentó asistir al Diez y fue rechazado por el propio paciente. Según su versión, fue Gianinna quien trató de convencerlo de que aceptara la consulta y, al no lograrlo, le pidió que se retirara del domicilio.

En ese sentido, su palabra podría servir como respaldo para demostrar que no había condiciones adecuadas para ejercer la medicina en esa casa y que los intentos de atención eran obstaculizados por el entorno del paciente o el propio Maradona.

La reacción de Dalma a la declaración de Cosachov

Como testigo aún no declarada, Gianinna no pudo presenciar la audiencia en la que Cosachov habló ante los jueces. En su lugar estuvo Dalma Maradona, quien al salir brindó fuertes declaraciones a la prensa y cuestionó duramente el testimonio de la psiquiatra.

“Dijo que no era una internación domiciliaria seria, pero en el momento no lo vieron. Yo lo planteé desde el primer día”, señaló Dalma, quien remarcó que no era una simple cuestión semántica. “Era una cuestión de fondo: lo que pasaba adentro no era serio”, lanzó.

Además, criticó que Cosachov intentara deslindar responsabilidades hacia la medicina prepaga, y también subrayó cómo evitó nombrar a Luque como el médico de cabecera de Diego. “No hay manera de despegar a Luque de esto. Diga lo que diga ella o él. Fue raro cuando le preguntaron por el rol técnico de Luque y dijo ‘un médico de confianza’. A mí me consta que no era su médico de siempre. Ni siquiera sé hace cuánto lo conocía”.

Una audiencia que puede marcar un antes y un después

El juicio por la muerte de Maradona avanza con testimonios cada vez más reveladores. La declaración de Gianinna Maradona podría ser un punto de inflexión para definir responsabilidades y esclarecer las decisiones que se tomaron en los últimos días de vida del máximo ídolo del fútbol argentino.

Este martes, el nombre del Diez volverá a resonar en los pasillos judiciales, pero esta vez de la mano de su hija, que llega con la carga de lo vivido y la expectativa de todo un país.