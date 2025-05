-¿Qué lectura política hace de la decisión de modificar, finalmente, el cronograma electoral y confirmar el cierre de listas para el 19 de julio?

Creo que tiene que ver con dar visión a un tema que se tendría que haber resuelto de otra manera y con mayor antelación, pero viendo que esto no ocurría, fue una decisión incluso de la Cámara dar un gesto en esta cuestión, de resolver un tema que, quizás para los bonaerenses no es una prioridad. Incluso, si uno mira cómo ha sido la participación ciudadana en las votaciones que se han hecho en las provincias, ve que esto no es un problema de la gente, propiamente dicho.

Pero era una necesidad dar claridad, para una organización política y también para una organización en cuanto a la posibilidad de participación concreta. La Cámara, en este como en otros temas, ha dado gestos de querer ser participativa y colaborativa a la hora de sanear algunas diferencias que se pueden estar dando. Así que, en cierta forma, estoy tranquila en ese sentido. Podemos avanzar también, porque eso limitaba algunas otras cuestiones y discusiones, esto permite ir destrabando y avanzando en otros temas.

-¿Cree que este nuevo esquema de fechas favorece un debate interno más ordenado dentro de los partidos políticos?

Sí. Estaban todos expectantes del cronograma, si bien todavía no está firme, porque el cronograma último lo tiene que establecer la Junta. Lo que se votó ayer tiene que ver con dos plazos: la presentación de listas a 50 días de la elección y la oficialización de boletas a los 30. El resto del cronograma lo establecerá la Junta.

Esto también ayuda a tomar decisiones, porque si uno mira hoy el panorama, tampoco hay claridad en cómo se van a dar o no las posibles alianzas. Ya teniendo un cronograma definitivo, con fechas palpables, uno ya empieza a organizarse. Esto ayuda a organizarse al interior de cada una de las fuerzas políticas.

-Otro de los debates latentes en la Legislatura tiene que ver con la condonación de las deudas municipales por el Fondo COVID. Si bien es un proyecto en tratamiento en Diputados, por el momento quedó en pausa tras el envío del paquete económico del gobernador Axel Kicillof a la Cámara Alta. ¿Está de acuerdo con priorizar ese nuevo paquete por sobre el reclamo de los intendentes?

Se pueden dar las dos instancias en forma paralela, si se quiere y hay voluntad. Se pueden estar discutiendo en Diputados los expedientes que ahí están, este es uno de ellos y hay que darle celeridad, porque la realidad de los municipios es muy compleja, y los gastos que generó la pandemia pusieron en jaque a más de una administración municipal, sin ser suficientes, por tal motivo también se solicitó la ayuda de Provincia.

Es importante que se trate y poder acompañar a las gestiones municipales, porque acá no hay distinción política. Fue un esfuerzo gigante que hicieron todos los municipios, algunos con un poco más de herramientas, otros con menos, pero fue una situación totalmente inesperada, claro está, totalmente fuera de lo que había sido presupuestado, y significó una importante complicación para poder seguir despues con lo que los municipios tenían programado.

En la Cámara de Senadores, por otro lado, tenemos otro proyecto que tiene que ver con brindarle herramientas al gobernador, ni más ni menos, para que pueda realizar su función ejecutiva. Hoy el gobernador está sin herramientas, si se quiere. No tiene presupuesto desde el año 2023, porque ya en el 2024 trabajó con un presupuesto prorrogado. Hoy no tiene ni siquiera ley impositiva, ley fiscal, lo que también determina ciertos límites para poder establecer la recaudación.

Eso también es importante, ni hablar del fondo que necesitan los intendentes por fuera de esta condonación de la deuda. Son temas distintos, que están en cámaras distintas, y que amerita que cada cámara haga el trabajo que tiene que hacer.