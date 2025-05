Entrevista GLP. Endeudamiento de Kicillof: Matías Civale reclama más fondos para los municipios y advierte que “el 8% es escaso”

-El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se reunió con legisladores para informar sobre el proyecto ómnibus presentado el pasado 7 de mayo por el Ejecutivo. Usted señaló, tras ese encuentro, que el fondo destinado a los municipios representa apenas el 8% del total del endeudamiento previsto. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas para las comunas si se mantiene ese bajo porcentaje de asignación?

No es que yo le haga una interpretación, sino que está en el propio proyecto de ley. Nosotros entendemos que eso es escaso por varias razones. Primero, vamos a contextualizarlo. Este proyecto que eleva el Ejecutivo es idéntico al proyecto que había presentado en diciembre, es decir, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que no terminó siendo votado, básicamente por las propias diferencias dentro del oficialismo, incluía un periodo de endeudamiento idéntico a este.

Una de las razones por las cuales, en su momento, hubo diferencias dentro del oficialismo, era la aprobación de este endeudamiento sin la creación de un fondo suficiente para los municipios. Este proyecto incluye la creación de ese fondo, pero lo deja condicional a medida que van entrando los fondos.

Esto es inédito, por lo menos en los últimos años, de la creación del fondo. Es decir, si la Provincia se endeuda un 100%, el fondo es del 100%, pero en el año 2024, la provincia tuvo una autorización de endeudamiento y sólo utilizó el 8%.

Es decir, que si tenemos en cuenta que está pidiendo un endeudamiento de aproximadamente mil millones de dólares y toma lo mismo que tomó el año pasado, estamos diciendo que sólo va a tomar 80 millones de dólares.

Solamente en este caso le quedan menos de seis meses, una vez que consiga las autorizaciones de Nación. Si a su vez tomamos que en el caso puntual que le plantea a los municipios, de eso van a recibir los municipios el 8%, es decir, que los municipios van a recibir 6 millones de dólares, menos de 7 mil millones de pesos, cuando el fondo que se hablaba en diciembre superaba los 200.000, no los 7.000.

Entonces, primero lo consideramos insuficiente. Segundo, que es tarde porque los municipios hoy ya están endeudados. Lo tercero, que no se puede poner condicional. Lo cuarto, es que no podemos establecerle que sean fondos afectados como plantea el proyecto. Hay una serie de cuestiones a modificar, por lo menos si se quiere atender realmente la situación de los municipios.

Y entendemos el esfuerzo que está haciendo la Provincia, fundamentalmente a partir de un desfinanciamiento que tiene Nación. Se ha caído la coparticipación, se han suspendido todas las transferencias discrecionales, entendemos. También entendemos que este endeudamiento no es muy significativo, está muy por debajo del promedio histórico, por lo menos de los últimos cinco años, en cuánto se ha endeudado.

Esa situación la entendemos y por eso estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación, en la medida que eso contemple también la problemática de los municipios. Entendemos la problemática que hoy tiene la Provincia, pero no es la única que hoy está siendo perjudicada por las políticas del gobierno nacional.

-¿Mantuvieron diálogo con intendentes -incluso oficialistas- que compartan esta preocupación respecto de la escasa distribución de fondos hacia los municipios?

Yo no he tenido conversaciones con intendentes oficialistas, sí con muchos intendentes que pertenecen al radicalismo. He compartido mirada con otros diputados de otros espacios políticos que tienen referencia en intendentes. Todos conocemos la situación que están viviendo los municipios.

No pueden, en algún caso, financiar obras porque se le han caído. El Fondo de Incentivo Docente ahora empezó a aparecer, pero desapareció lo que tiene que ver en muchos de los municipios con todos los subsidios a los transportes y han sido los propios municipios los que han tenido que salir a financiar.

La mala situación que hoy está teniendo fundamentalmente el sector vinculado a la medicina prepaga, que han tenido que bajarse muchos y termina repercutiendo en el sector público. Lo mismo que la falencia que tiene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, IOMA.

Esos pacientes terminan cayendo en el sector público y son los municipios los que tienen que atender esos gastos adicionales que no estaban previstos en el sector público. Muchas veces han tenido que continuar obras que han sido paralizadas por el Gobierno Nacional.

Entonces, la situación de los municipios es igual o más problemática desde el punto de vista financiero que la Provincia. Por lo tanto, si el gobernador pretende que le demos una herramienta que le permita endeudarse para al menos salir de la situación de esta coyuntura, nosotros también pretendemos que esta situación se traslade de manera proporcional a los municipios. Y ese número que hoy está planteado en el proyecto es escaso.

-El proyecto también contempla la incorporación de más de 2.200 nuevos cargos en la administración pública. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Considera que responde a necesidades reales o que implica una expansión innecesaria del gasto en este contexto?

En realidad, tiene que ver con los últimos proyectos en los cuales el gobernador había planteado pedidos de incorporación que no se aprobaron en su totalidad y que tienen que ver con el Servicio Penitenciario, básicamente, y el área de Niñez.

Ahora, son necesarios, pero no sé si es el momento. Plantear 2.200 incorporaciones en el mismo momento que está planteando un endeudamiento porque no puede hacer frente al pago de deuda, por ejemplo, es contradictorio. Me parece que tiene que plantearse también en el sentido de la oportunidad, más allá de la necesidad que el área corresponde.

Pero más allá de eso, hay alguna cuestión que el proyecto incluye que sí me parece que va a ser más difícil que podamos, al menos desde nuestro bloque, acompañar que tiene que ver con las emergencias puntualmente, tal como está planteado.

Las emergencias, primero, que se plantean de manera retroactiva. Cuando uno plantea la emergencia le está dando una autorización al gobierno provincial para que compre, por ejemplo, de manera directa, evitando determinados sistemas de control y de licitaciones y demás.

Si uno lo plantea retroactivo, quiere decir que el gobierno provincial hizo algunas cosas que no podía hacer, que por eso necesita que la emergencia se apruebe de manera retroactiva. Si yo voy a dar una autorización para que de manera acelerada y más discrecional pueda hacer contrataciones, la voy a dar para adelante. Si la hago para atrás, es porque algo que hice no estaba dentro de los parámetros de lo que la ley me permitía.

La segunda cuestión es, las emergencias, nosotros las hemos acompañado en la medida que había un presupuesto. Entonces, el gobernador tenía determinados límites para hacer los gastos, partidas que tenía que cumplir y determinado control que respetar, que tenía que ver con las partidas que el Poder Legislativo había aprobado.

Al no tener presupuesto, la discrecionalidad es absoluta. Si a esa discrecionalidad absoluta le agregamos las emergencias para que pueda contratar como quiera, es como doblemente perjudicial y pierde sentido el trabajo que se puede hacer desde el Poder Legislativo.