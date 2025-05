-El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión junto al presidente de Provincia Microcréditos y varios intendentes que suscribieron convenios para brindar líneas de financiamiento accesibles a emprendedores. Usted participó del encuentro. ¿Cuántos emprendedores de Navarro se verán beneficiados aproximadamente con esta nueva línea de financiamiento?

Es un nuevo programa con el que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante el banco bonaerense, y los municipios, canalizamos un préstamo a una tasa subsidiada para emprendedores. No solamente para feriantes, sino para todo aquel que tenga un emprendimiento particular o familiar.

Beneficia también a las mujeres con un arancel un poquito más bajo que el del hombre, y eso hace que se puedan desarrollar. Nos contaba el presidente del Banco Provincia, que son los créditos que casi se devuelven siempre en su totalidad, que tienen muy poco riesgo, porque son para emprendedores, familias que necesitan, que nunca pudieron obtener ese crédito mediante el banco, o ya se convierte en algo muy usurero, o también a tasas que son elevadísimas y devuelven una cantidad de préstamo inigualable.

Y genera ese compromiso del Banco de la Provincia, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de llegar a cada una de las personas, sea en un emprendimiento particular, en algo rural, agropecuario, laboral. Lo que hace el gobernador de reinventarse y seguir dando alivio a muchas situaciones es para agradecer y para felicitar.

-¿De qué manera se articula este programa de microcréditos con otras iniciativas locales impulsadas por su gestión, como el Banco de Herramientas o la Feria de Emprendedores?

Tenemos una feria que se llama Inspirarte y Emprender, dimos continuidad a un programa que la anterior gestión local lo había hecho, pero lo había destruido. Hoy tenemos más de 260 familias que tienen un emprendimiento particular, familiar o con amigos. A veces hasta los colegios mismos, los colegios secundarios, hacen emprendimientos, pueden desenvolverse y, además de generar un círculo económico bueno, también esparcirse, poder ir a un evento.

Y cuando viene acompañado del Gobierno y de la entidad bancaria, que en este caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires pone el dinero nuevamente a producir y a generar cosas buenas con trabajo, con dignidad, se hace un poco más llevadero y un poco más fácil.

Van a ser miles de personas, nosotros estamos calculando que en Navarro pueden llegar a ser 400, porque es muy bueno el aporte que hace el Banco Provincia, nosotros aportamos un seguro, y la Provincia también ayuda para que se pueda expandir mucho más y se genere muchísimos créditos, hasta de 15 millones, con tasa muy baja, la más baja del mercado, subsidiada por los municipios.

Y con un contacto directo entre el municipio y la persona que emprende, porque siempre están los mismos jugadores en esos lugares que son los feriantes, los emprendedores, quienes hoy en día tienen que salir a ganarse el pan con otro trabajo, quizás en una feria, una plaza. Lo canalizamos así, directamente con el municipio. Así que agradecido a la Provincia y al Banco Provincia también, por la decisión del gobernador.

-Usted mencionó que el gobernador “se reinventa” para seguir acompañando a la comunidad en este contexto económico tan complejo, especialmente a los emprendedores. En esa línea, el próximo lunes 19 de mayo se realizará en Navarro el primer encuentro local del Movimiento Derecho al Futuro, bajo el lema “Construir el futuro en comunidad que queremos”. ¿Podría contarnos más sobre esta actividad?

Este es un evento que veníamos analizando ya de algunos años, y de la mano de Adrián Maggi, un cantautor, un intérprete genial, que también va a ser parte de este show, empezamos a organizar esto sobre todo para revalorizar, visibilizar y poner nuevamente sobre la mesa el canto surero, que es el canto típico de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses. Es el primer encuentro que se hace en la provincia, también impulsado por la Provincia de Buenos Aires, ayudado por el Instituto Cultural, por Florencia Saintout, y por Axel Kicillof también.

Tenemos que empezar a crear realmente lo que queremos como país, buscar un nuevo futuro, porque sabemos que es posible, que hay otra oportunidad. Y realmente empezar a tener un mea culpa y una sinceridad con toda la sociedad. No solamente los políticos, sino la sociedad misma también. O empezamos a dejar de joder, o distribuimos bien las riquezas para toda la sociedad. Porque si no, no va a haber nunca un país feliz o una sociedad feliz, cuando estamos cada vez más pobres, cada vez hay más chicos en la calle, cada vez menos trabajo. Y todos sabemos que ese no es el camino.

Ojalá que con los eventos culturales, deportivos, con el contacto que estamos teniendo con la gente, con lo que hace el gobernador al recorrer toda la provincia de Buenos Aires, se empiece a ver algo nuevo, real, con una luz bien grande, que es el gobernador, con un equipo también muy grande. Entre todos, tenemos que valorar eso y empezar a empujar porque ya no hay más tiempo. Hay mucha gente que sigue sufriendo, se le ha ido la vida, y pareciera que le tocó vivir de muy mala manera por el sorteo de la vida nada más.

Ante tanta desesperanza, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta injusticia, ira y odio, por lo menos todos los días nos levantamos con una luz de esperanza de que se puede cambiar. Y quedan muy pocos meses. En 30 meses tenemos un nuevo presidente, y va a ser Axel Kicillof. Así que hay que aguantar. El país tiene que aguantar, que pronto cambiamos para bien, y nunca más retrocedemos.