Entrevista GLP. Walter Torchio: “El peronismo debe alcanzar acuerdos y generar un espacio amplio que convenza a un electorado diferente”

-¿Cómo evalúa el acuerdo alcanzado entre los bloques legislativos para establecer el nuevo cronograma electoral? ¿Cree que este consenso fortalece la institucionalidad?

Indudablemente sí, fue un pedido de la junta electoral, había una necesidad en función de que va a tener una mayor responsabilidad la Provincia de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con el tema boletas y un montón de otras circunstancias. Por lo tanto, hubo por parte de la junta una solicitud al respecto y obviamente los distintos bloques estuvieron dispuestos a acompañar esta solicitud por esta única vez para que se lograra llegar en tiempo y forma, para dar el mejor cumplimiento posible a las cuestiones electorales.

-¿Cree que este nuevo esquema de fechas favorece un debate interno más ordenado dentro de los partidos políticos en general y del peronismo en particular?

Sí. Si bien este detalle no modifica demasiado la cuestión, ya que tiene que ver más con una cuestión de logística y necesidades más vinculadas a la lógica del proceso electivo y no con la cuestión de los partidos, me parece que los partidos tienen todos aún hasta hoy discusiones, en el caso nuestro, intentar abordar el tema de una unidad que está costando un poco, pero que creo que al final del camino deberíamos tener la capacidad y la inteligencia necesaria para alcanzar ese acuerdo, fundamentalmente porque veremos qué es lo que sucede este domingo con las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eso puede modificar bastante el escenario político de la provincia en nuestro caso, y por lo tanto, sobre todo si logramos visualizar que La Libertad Avanza, el radicalismo en gran medida y el PRO podrían conformar un espacio más unificado, nosotros deberíamos tener la capacidad necesaria también de conformar un espacio unificado y que genere una expectativa para nuestro propio electorado de siempre y para aquellos independientes que hoy no están de acuerdo con la lógica del gobierno nacional.

-Usted siempre habla de la necesidad de conformar un espacio político lo suficientemente amplio que funcione como una contracara al oficialismo nacional. ¿Qué actores considera fundamentales en esta construcción y cómo se está avanzando también en ese sentido?

No tengo ninguna duda que, por supuesto, nuestro gobernador (Axel Kicillof) es un actor importante, alguien que no tiene reelección y, por lo tanto, es una figura importante de cara al 2027. Indudablemente, la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente más importante en los últimos veinte años de la política nacional. Creo que el Frente Renovador sigue siendo una pata importante en nuestra mesa y a la cual obviamente hay que sumar a Juan (Grabois), hay que sumar a distintos espacios de lo nuestro, que es un movimiento, y todo aquel que entienda que este desguace de la Argentina que está haciendo el presidente Milei va a tener consecuencias sociales muy fuertes a mediano plazo.

No digo que al corto plazo, porque todo lo que está sucediendo en materia de importación es un proceso que se va dando de manera lenta pero progresiva. Esa apertura indiscriminada de las importaciones va a generar un golpe mortal a las pymes que producen. Obviamente, el comercio probablemente pueda seguir funcionando, aunque también de manera progresiva va a empezar a notar las caídas de las ventas, a pesar de que los productos puedan valer menos o no, veremos qué es lo que termina sucediendo.

Pero la realidad es que a las pymes les va a golpear muy fuertemente, y la provincia de Buenos Aires puntualmente es una provincia minada de pymes, con una cantidad de trabajadores de la mediana y la pequeña empresa muy importante. Obviamente las grandes tienen otros desafíos, probablemente logren readecuarse o no, pero de hecho las grandes ya están tomando medidas con suspensiones, con adelantar vacaciones, inclusive ofreciendo la salida para algunos trabajadores.

Y esto ya lo hemos vivido. Cada vez que hay procesos como este, cuando un trabajador recibe una indemnización por seis meses, tal vez, o por un año, logra seguir transitando la vida medianamente acorde a lo que venía llevando anteriormente. Pero en un momento eso se corta, y después ya ha pasado el tema de los maxiquioscos, el tema de las remiserías, y sabemos que eso tiene una vida corta. Por eso nosotros desde el justicialismo, el peronismo, siempre apuntalamos a la producción nacional y la defendemos a rajatabla.

Y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con la presencia del Estado en temas centrales como la salud, en temas centrales como la educación, en la defensa, por ejemplo, de los adultos mayores. Me parece que hoy un jubilado no tiene casi chances de vivir, porque lo que recibe no le alcanza para subsistir. Entonces, me parece que son medidas despiadadas que van a golpear en el mediano plazo a nuestra sociedad.

Ojalá la sociedad logre visualizar estos problemas y nosotros desde la política, fundamentalmente, tengamos la capacidad necesaria de generar un espacio amplio de expectativa, de esperanza, que podamos convencer a un electorado que es diferente, que es mucho más individualista. Tenemos un electorado joven, un electorado que tiene una mirada que va por otro lado en algunas cuestiones. Tenemos también un esquema del trabajador que también es diferente. Y por lo tanto, tenemos también que actualizar un poco nuestra lógica, no solamente en cuanto a la comunicación sino a la forma de abordar las distintas problemáticas.

-En este contexto, ingresó recientemente al Senado un paquete de iniciativas impulsado por el gobernador Kicillof, que incluye la creación de un fondo de inversión municipal y el restablecimiento de siete emergencias hasta 2026, en un escenario económico y social muy complejo. ¿Pudo leer la iniciativa y, de ser así, considera justificadas estas medidas?

No tengo los detalles en sí, porque en estos días habrá en reuniones con el Ejecutivo para avanzar sobre las distintas cuestiones. Pero creo que son necesarias. El gobernador necesita en primer lugar tener un endeudamiento. Por otro lado, también no es menos cierto que los intendentes necesitan, ante esta situación que se está dando, algún tipo de soporte.

Y por lo tanto hay que seguir trabajando para mejorar la condición de vida de nuestros vecinos y vecinas. Esto tiene que ver con municipios que estén más sólidos y, por supuesto, una Provincia que pueda seguir avanzando con sus políticas públicas.