Muertes en el Neonatal: ¿Cuándo se conocerá el veredicto?

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba postergó hasta el 18 de junio el veredicto en el juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, una causa que sacudió a la provincia y al sistema de salud público nacional. Originalmente, la sentencia iba a conocerse el 2 de junio, pero los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman decidieron modificar la fecha, argumentando la necesidad de analizar en profundidad la abultada cantidad de pruebas.

La decisión generó malestar en el entorno de la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. Según la acusación fiscal, las muertes habrían sido provocadas mediante la administración intencional de potasio a recién nacidos, en hechos ocurridos entre marzo y junio de 2022.

Un juicio bajo tensión y con múltiples implicados

El juicio, que se desarrolla desde hace meses, también involucra a una extensa lista de exfuncionarios y personal del hospital, quienes enfrentan cargos por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre ellos se destacan el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del hospital, Liliana Asís; y la exjefa de enfermería, Alicia Ariza.

El abogado de Agüero, Gustavo Nievas, manifestó su desacuerdo con la demora: “Estas cosas suceden cuando no hay audiencias. Se empieza a suspender para supuestamente darle tiempo al jurado con el fin de que analice la cantidad de prueba que hay. Eso no me parece mal”. Sin embargo, advirtió: “El 18 es una fecha extrema porque se empiezan a olvidar los alegatos que hicimos los defensores, donde verdaderamente tiramos el último cartucho”.

Las penas solicitadas: prisión perpetua y condenas efectivas

Los fiscales Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron prisión perpetua para Brenda Agüero, no solo por los cinco homicidios consumados, sino también por ocho tentativas.

En cuanto a los exfuncionarios, las penas solicitadas incluyen:

Diego Cardozo : tres años de prisión condicional e inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado.

: tres años de prisión condicional e inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. Liliana Asís : cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación, por encubrimiento y omisión de deberes.

: cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación, por encubrimiento y omisión de deberes. Marta Gómez Flores : cuatro años de prisión e inhabilitación por falsedad ideológica y encubrimiento.

: cuatro años de prisión e inhabilitación por falsedad ideológica y encubrimiento. Claudia Ringelheim y Alicia Ariza : penas menores e inhabilitación por omisión de deberes.

: penas menores e inhabilitación por omisión de deberes. Alejandro Escudero Salama : cuatro años de prisión e inhabilitación especial.

: cuatro años de prisión e inhabilitación especial. Adriana Moralez : tres años de prisión condicional por omisión de deberes y encubrimiento.

: tres años de prisión condicional por omisión de deberes y encubrimiento. María Alejandra Luján: los fiscales solicitaron que sea absuelta de falsedad ideológica, pero condenada a un año e inhabilitación por omisión de deberes.

Las defensas cuestionan el proceso y hablan de “persecución política”

En sus alegatos, el abogado de Brenda Agüero insistió en la inocencia de su defendida y afirmó que “no existen pruebas directas en su contra”. Según Nievas, Agüero fue utilizada como “chivo expiatorio” en un contexto de fuerte presión política, cuando las muertes comenzaron a trascender en plena campaña electoral.

El martes pasado, los defensores de Liliana Asís y Marta Gómez Flores también pidieron la absolución. Argumentaron que no puede imputarse encubrimiento a quienes “revelaron los casos” y presentaron una cronología detallada de los hechos.

El miércoles fue el turno de la defensa de Pablo Carvajal, exsecretario de Salud, aunque en la información disponible no se detallan sus alegatos completos.

Lo que viene: últimas palabras, madres y resolución

Antes del veredicto, que será leído el 18 de junio tras la deliberación de ocho jurados populares y dos vocales técnicos, aún restan algunas etapas clave. El 26 de mayo hablarán los abogados de Adriana Moralez y María Alejandra Luján, mientras que entre el 9 y el 11 de junio se escucharán las anteúltimas palabras de las madres y las últimas de los acusados.

Unos 15 días después del fallo se darán a conocer los fundamentos completos de la sentencia.

La sociedad cordobesa sigue el juicio con atención, no solo por la gravedad de los hechos sino también por la dimensión institucional del caso. A pesar del hermetismo que rodea algunas declaraciones y evidencias, el proceso expone tensiones profundas entre la justicia, la política y el sistema de salud.