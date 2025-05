Durante la jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional y candidata a legisladora por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, no se quedó callada. En medio de la veda electoral y respetando las restricciones de proselitismo, lanzó fuertes definiciones sobre el contexto político y el tono que tomó la campaña legislativa en la Capital Federal.

“El gobierno porteño adelantó las elecciones para evitar que se nacionalice el voto en la Ciudad, pero todo lo que pasó lo hizo imposible”. Y agregó que, aunque formalmente se eligen legisladores locales, el escenario terminó dominado por la disputa entre figuras nacionales de alto perfil.

“Hoy se vota por legisladores, pero con un mensaje para octubre”, analizó, en clara referencia a la batalla entre el PRO y La Libertad Avanza, que dominó la agenda mediática durante toda la campaña.

“No es una elección, parece una pelea por el poder”

“Parece una interna del poder y no una elección de legisladores que tienen que tratar temas que afectan directamente tu vida. Es muy injusto eso”, dijo Oliveto. En relación con los cruces entre el PRO y La Libertad Avanza, y la circulación de contenidos falsos durante la campaña, fue contundente: “Durante toda la campaña hubo cosas que no estuvieron bien. Los argentinos no nos merecemos estas peleas. La realidad cotidiana de todos es muy difícil”.

En el cierre, la candidata porteña hizo un llamado a recuperar el sentido institucional y el rol concreto de los legisladores: “Hay que volver a pensar en las necesidades de los vecinos y trabajar en soluciones tangibles. Eso es lo que realmente importa”.