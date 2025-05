Paro docente: la FEB desafía al Gobierno bonaerense

En una jornada marcada por la tensión gremial, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lleva adelante este martes 20 de mayo el primer paro docente contra el gobierno de Axel Kicillof desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019. La medida, impulsada de forma autónoma y ratificada pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, pone en evidencia un cambio en la relación entre el Ejecutivo bonaerense y el sector educativo.

El trasfondo del conflicto

La FEB convocó al paro en rechazo a la última propuesta salarial ofrecida por la administración provincial, que consistía en un aumento del 10% dividido en dos tramos: 6% en mayo y 4% en julio. De haberse aceptado, el salario de un maestro de grado inicial hubiera alcanzado los $643.057 este mes y $670.210 en julio, representando una mejora de $40.059 y $27.153 respectivamente en cada etapa.

Sin embargo, desde el gremio consideraron insuficiente la oferta. Liliana Olivera, presidenta de la FEB, afirmó que el incremento “no logra recomponer el importante rezago salarial que vienen sufriendo los sueldos de los docentes en los últimos meses” y remarcó que “no estamos dispuestos a aceptar propuestas a la baja”.

La decisión gremial también responde al “estancamiento” en las negociaciones paritarias, según denunciaron desde la FEB, y a la falta de respuesta en las mesas técnicas. En ese contexto, el Congreso del sindicato decidió avanzar con una medida de fuerza a nivel provincial.

Ratificación de la conciliación y descuentos

El Ejecutivo respondió rápidamente al anuncio de la FEB. El viernes 17 de mayo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con el objetivo de desactivar el paro y retomar el diálogo. Sin embargo, la FEB ratificó la huelga. “La conciliación obligatoria sólo busca cercenar el derecho a huelga”, manifestaron desde la cuenta oficial del gremio en la red social X.

Este lunes, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, fue claro: “El trabajador o trabajadora que no concurra, obviamente se le va a descontar el día”. La Provincia anticipó así que no reconocerá la jornada de paro como válida y aplicará el correspondiente descuento salarial a quienes se adhieran.

Desde Gobernación, Carlos Bianco, ministro de Gobierno, también se refirió al tema y cuestionó la representatividad de la FEB: “Hay un solo gremio docente que no es representativo ni mucho menos del conjunto, que está amagando o amenazando con alguna medida de fuerza. Lo importante es el conjunto y no una parte no representativa”, apuntó.

Fractura en el frente sindical

La medida de fuerza profundiza las diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos del sector. Hasta ahora, los reclamos se habían canalizado de manera conjunta. Esta es la primera vez que un gremio docente toma una decisión de forma autónoma y lanza una huelga en solitario durante el mandato de Kicillof.

Sindicatos como Suteba, UDOCBA, AMET, UDA y SADOP, todos integrantes del FUDB, no acompañaron el paro. En cambio, Suteba se sumó a una jornada nacional de lucha convocada por CTERA para el jueves 22 de mayo con cese de actividades y movilización al Ministerio de Economía de la Nación, diferenciando su estrategia de la impulsada por la FEB.

Olivera: “Nos asiste el justo derecho constitucional a realizar huelga”

En declaraciones recientes, Liliana Olivera defendió la legitimidad del paro: “La conciliación obligatoria dictada hace minutos por el gobierno provincial sólo busca cercenar el derecho a huelga, como forma de amedrentar a los educadores que definieron rechazar por insuficiente la última propuesta salarial”. Y agregó: “Nosotros siempre hemos apostado al diálogo, pero somos conscientes de que nos asiste el justo derecho constitucional a realizar huelga y esa ha sido la decisión del Congreso de la FEB que es soberano”.

La FEB también subrayó que la medida está habilitada para todos los docentes de la provincia, y que se espera mayor adhesión en el interior bonaerense. Además, se mencionó la posibilidad de adhesiones puntuales por parte de Suteba Multicolor, lo que podría generar complicaciones en algunas escuelas de la Región.

Sin nueva convocatoria a la vista

Por el momento, no hay señales de una nueva audiencia entre las partes ni definiciones adicionales por parte del Ministerio de Trabajo tras la conciliación obligatoria. La FEB mantiene su postura y este martes concreta su medida de fuerza en toda la provincia, marcando un punto de inflexión en la relación entre el gobierno bonaerense y uno de los gremios más importantes del sector educativo.