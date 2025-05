Luego de la sorpresiva eliminación de River Plate en los cuartos de final del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo brindó su visión en la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a Platense. En el Estadio Monumental, el equipo de Vicente López se impuso por penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos, y dejó al conjunto millonario fuera de la competencia.

Gallardo, con tono autocrítico, comenzó destacando el objetivo truncado: “Más que preocupación, lo que tenemos es la frustración de no haber podido llegar hasta el final, que era uno de nuestros objetivos”.

Reconocimiento al rival y dificultades para fluir

El entrenador también hizo un lugar para valorar la actuación del Calamar: “Hoy no pudimos fluir y lo otro es reconocer el trabajo que hizo el rival, que hizo méritos para que nosotros no podamos fluir como equipo, porque el rival nos llevó a esa situación”.

La autocrítica se intensificó cuando analizó el desarrollo del partido: “Concedimos un gol y eso le dio una perspectiva mucho mayor de acuerdo a lo que creíamos que podía ser un partido largo. Les dio una energía superior y luego trabajaron muy bien el partido. No estuvimos finos, no pudimos ser creativos para romper ese buen trabajo de quita de espacios para que nosotros podamos jugar”.

En la comparación con otros equipos, agregó: “Nos costó y también le pasó a Argentinos ayer”.

Falta de precisión y reacción tardía

Gallardo también apuntó a lo táctico y a la reacción de sus dirigidos: “Nosotros teníamos que mover la pelota con mayor velocidad para poder dañar a Platense; con el gol que los favoreció nosotros no podíamos ser lentos”.

Al referirse al estado anímico del equipo y del entorno, profundizó: “A veces, cuando jugás con la desesperación de la gente, cuando se empieza a cortar el partido y encima vas en desventaja, la búsqueda ya no es clara. El empate llegó más por amor propio que por búsqueda futbolística, porque no encontrábamos los caminos”.

“Tenemos que seguir”, el mensaje hacia adelante

Pese al golpe recibido, el técnico de River dejó un mensaje para el futuro inmediato: “Tenemos que seguir porque veníamos teniendo muy buenas sensaciones. Si se presentan partidos como hoy debemos tener las herramientas para jugarlos”.

La racha negativa en los penales y la autocrítica personal

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el tema de las definiciones desde los doce pasos, donde River acumula ocho derrotas consecutivas. Gallardo no esquivó el tema: “Primero intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia y, si pasa, será otra historia diferente. Nos invade esa negatividad que está en el ambiente de que no tenemos esa posibilidad y que a mí en particular no me gustan esas instancias, pero el fútbol te hace llegar a esas instancias”.

Y concluyó: “Cuando pase eso será otra historia y el jugador deberá ir con confianza y con convicción a patear. La de Talleres y la de hoy nos dejan un sabor muy amargo. Pero no nos ha favorecido las tandas de penales en estas definiciones”.

Lo que viene para el Torneo Apertura

Con la victoria por penales, Platense accedió a las semifinales del torneo y enfrentará a San Lorenzo el próximo domingo a las 16 en el estadio Pedro Bidegain. Por el otro lado del cuadro, Independiente se medirá con Huracán el sábado a las 18.30.

La final del Torneo Apertura se disputará el domingo 1° de junio en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. En caso de empate durante el tiempo reglamentario, habrá alargue y, de persistir la igualdad, se definirá nuevamente por penales.