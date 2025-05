—Diputada, presentó nuevamente un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre para la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 3 y la ex Ruta 3, un punto que lamentablemente ha sido escenario de numerosos accidentes fatales. ¿Recibió alguna respuesta, aunque sea informal, de parte de Provincia o Nación?

No, la verdad es que no. Ya es la segunda vez que presentamos un proyecto con estas características. Apuntamos a que, con la reiteración del pedido, se genere algún tipo de movimiento, pero lamentablemente ni siquiera ha sido tratado por la Comisión de Obra Pública. Es decir, no solo el Ejecutivo lo ignora, tampoco ha tenido tratamiento legislativo. Por eso voy a reclamar directamente al presidente de la Comisión. Al menos debería discutirse.

—¿Hubo instancias previas de diálogo sobre el estado de las rutas?

Sí, recuerdo que el año pasado, o quizás el anterior, mantuvimos reuniones entre legisladores del oficialismo y la oposición para tratar la situación de la red vial. De esos encuentros surgieron algunos proyectos. Sin embargo, en el caso de esta intersección específica no se avanzó. Para quienes no conocen el lugar, se trata del cruce entre la Ruta Nacional 3 —que conecta zonas como Monte Hermoso, Coronel Rosales y Bahía Blanca— y la ex Ruta 3, un camino en desuso que algunos seguimos utilizando. El problema es que no hay señalización, cartelería ni iluminación. Para alguien que no conoce, parece una simple curva.





—¿Qué plantea exactamente el proyecto?

Solicito, en primer lugar, la construcción urgente de una rotonda para evitar más tragedias. Solo entre 2024 y 2025 murieron entre seis y siete personas allí. Y mientras se evalúa esa obra, al menos deberían colocarse señales, iluminación y carteles que adviertan la presencia de una intersección.

El cruce de las rutas 3 y 3 Vieja, escenario recurrente de choques fatales.

—¿El proyecto tuvo apoyo a nivel local, por ejemplo de los intendentes?

No he tenido comunicaciones directas con ellos, pero quiero ser honesta: ningún intendente que esté sufriendo las consecuencias de una obra no realizada puede estar en desacuerdo. Nunca me dijeron que era una locura, al contrario.

Hay obras públicas que no están haciendo que están costando la vida de las personas, básicamente. El gobierno nacional cerró ministerios, secretarías, y programas como el de gestión menstrual. Incluso nos enteramos de que la Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a subsecretaría y se despidió personal. No es que no hay dinero, no hay interés.

—¿Hay otras obras viales en similares condiciones en la región?

Sí, hay dos casos muy evidentes en la provincia. Una es la rotonda de “El Cholo”, en Bahía Blanca, que conecta con la Ruta 3 Sur. Es un desastre, hay latas de aceite haciendo de señalización, agujeros por todos lados. Parece una zona de guerra. Y la otra está entre Azul y Las Flores: mitad asfalto destruido, mitad tierra. Entonces, hay desinversión porque hay desinterés. Con todos los recortes que han hecho, nadie puede decir que no hay dinero.