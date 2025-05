Poletti firmó un convenio con la Universidad FASTA

En el Centro Universitario de Ramallo, el intendente Mauro Poletti junto al vicerrector Académico Adjunto de FASTA, Lic. Matías Castro Videla, firmaron un convenio que les permitirá a vecinos de Ramallo y la región tener más opciones a la hora de estudiar una carrera universitaria.

UFASTA ofrece la posibilidad de estudiar a distancia carreras cortas, ciclos complementarios con título previo y posgrados 100% online.

Con esto, el Centro Universitario José Orlando Gaeto suma un total de 55 carreras universitarias gratuitas para los ciudadanos de Ramallo y la región.

Foco en la educación

“Desde el municipio tenemos proyectado una inversión de más de mil millones de pesos en formación universitaria y con este convenio, nuestro Centro Universitario ofrecerá una cantidad de 55 carreras, entre terciarias y universitarias”, dijo el intendente Mauro Poletti.

También, el intendente de Ramallo destacó la importancia de un estado presente: “Para quienes soñamos en algún momento con este proyecto educativo, que hoy es una realidad, esto nos permite darles a todos nuestros vecinos la posibilidad de seguir una carrera sin la necesidad de tener que irse de su casa. Muchas veces no es ser más o menos inteligentes si no que tiene que ver con un montón de condiciones que no permiten seguir un estudio y, nosotros, desde el tan denostado estado presente, queremos darle esa oportunidad”.

Mauro Poletti manifestó que para su gobierno la educación es una política de estado y nombró a la reciente creada escuela técnica N 3; a la construcción de un edificio propio para la técnica N 2 de Pérez Millán. Además, días pasados se presentaron los planos de la escuela secundaria N° 4 que la municipalidad construirá en Villa Ramallo.