Rojas: “Si gana La Libertad Avanza, van a poner un freno a la gestión y perjudicar a los vecinos”
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, endureció su discurso contra la oposición local, en particular contra los candidatos de La Libertad Avanza.Municipales27 de agosto de 2025Soledad Castellano
En declaraciones recientes, el jefe comunal advirtió que ese espacio “no trae soluciones, sólo críticas”, y que un eventual triunfo opositor significaría “asfixiar al Estado municipal en términos de recursos”.
“Muchos de los candidatos que hoy vuelven a aparecer no son ningunos candidatos nuevos: terminan la elección y desaparecen por dos años. Nosotros, con dificultades y adversidades, siempre estamos dando la cara, atendiendo a cada vecino todo el año, no sólo en campaña”, señaló.
Rojas defendió el trabajo de su gestión y puso como ejemplo el ordenamiento económico logrado bajo la conducción de la secretaria de Hacienda, Graciela Mameluco. Recordó que la administración municipal debió hacerse cargo de “una deuda enorme, en gran parte judicializada”, y que pese a la falta de recursos de Provincia y Nación, se lograron sostener obras y servicios esenciales.
En ese marco, criticó a los referentes libertarios por oponerse a la tasa portuaria que, según explicó, busca “hacer justicia con los vecinos de Quequén que sufren el tránsito pesado” y que permitiría financiar obras de pavimentación y mantenimiento.
“Ellos proponen derogarla cuando existe un amplio consenso para mantenerla. Si eso ocurre, serán nuevamente los vecinos quienes terminen subsidiando con sus tasas a uno de los sectores más poderosos como la agroexportación. Eso sería absolutamente injusto y perjudicial para Necochea y Quequén”, disparó.
El intendente también apuntó contra el rol del Gobierno nacional y sus vínculos con La Libertad Avanza en Necochea, denunciando la quita de 10 mil cápitas de PAMI al Hospital Municipal: “Se generó un brutal desfinanciamiento del sistema público en favor del sector privado, perjudicando sobre todo a los jubilados. Hoy muchos de ellos deben peregrinar todos los días para conseguir un turno. Fue una decisión tomada sin criterio sanitario, sólo con intereses políticos”.
Finalmente, Rojas pidió el acompañamiento a la lista de Nueva Necochea (895), encabezada por Matías Sierra, y advirtió que la oposición libertaria carece de capacidad de gestión: “Los vecinos saben que con nosotros siempre tienen una respuesta, un teléfono que se atiende, un funcionario o concejal dispuesto a dar soluciones. La Libertad Avanza no ha traído ni un solo recurso para Necochea y, si ganaran, sólo pondrían frenos a la gestión perjudicando a todos los vecinos”.
Saladillo: obras de pavimento, ampliación educativa y pedido de prórroga por la emergencia agropecuaria
El intendente José Luis Salomón supervisó los trabajos en la Avenida Ibañez Frocham y en el CURS, mientras el Municipio gestionó ante la Provincia la prórroga de la emergencia agropecuaria por inundaciones.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Gómez dispuso incrementos salariales para empleados municipales en Chaves
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, oficializó un incremento del 5% en los sueldos básicos de los empleados municipales para agosto y un 2% adicional como base para septiembre. La medida se enmarca en la política de actualización salarial del Ejecutivo.
Acerbo recorrió Salazar con anuncios en educación, salud y reconocimiento a municipales
El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la localidad de Salazar, donde desarrolló una agenda de trabajo junto a la delegada municipal Marcela Torres, con actividades vinculadas a la educación, la salud y el reconocimiento a trabajadores municipales.
