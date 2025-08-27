El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, acompañado por la subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, Arq. Anabella Fasano, y el encargado del área de Pavimento Urbano, Darío Invernizzi, supervisó los trabajos que se realizan en la Avenida Ibañez Frocham.

En esta etapa se lleva adelante la elaboración del suelo cemento, un paso previo a la construcción del pavimento en las dos cuadras que restan entre las calles Yrigoyen y Avenida Bozán. La obra busca mejorar la circulación y fortalecer la infraestructura vial en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Pedido de prórroga por la emergencia agropecuaria

Paralelamente, desde la Municipalidad de Saladillo se solicitó a la Provincia de Buenos Aires la prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en el partido debido a las consecuencias de la inundación que afecta a gran parte del territorio.

La gestión se llevó adelante a través de la Secretaría de Desarrollo Local, a cargo de Vladimir Wuiovich, y de la comisión local de emergencia. Según se informó, al día de la fecha se registraron 1.050 milímetros de lluvia en la estación meteorológica de la ciudad cabecera, un valor muy cercano al promedio anual normal, que oscila entre 1.100 y 1.200 milímetros.

Cabe recordar que la emergencia estaba vigente desde marzo hasta el 31 de agosto y en esta oportunidad se solicita su extensión hasta el 31 de diciembre.

Desde el Municipio remarcaron que los daños provocados por el exceso de agua son irreversibles y no solo impactan al sector agropecuario, sino que también afectarán al conjunto de la actividad económica de Saladillo, teniendo en cuenta que el campo es uno de los motores principales del desarrollo económico local, provincial y nacional.

Además de la producción, las inundaciones también generan serias dificultades en los accesos a los campos y en la transitabilidad hacia las escuelas rurales. En los próximos días, cuando el INTA eleve el informe técnico requerido por la Provincia, se presentará toda la documentación respaldatoria.

Recorrida por la obra de ampliación del CURS

En otro frente de gestión, las autoridades municipales recorrieron la obra de ampliación del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), que presenta un avance significativo.

Durante la visita también estuvo presente el diputado nacional Juan Manuel López, quien destacó la importancia de fortalecer la propuesta educativa universitaria en la ciudad, consolidando a Saladillo como un polo de formación para los jóvenes de la región.