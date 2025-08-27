Saladillo: obras de pavimento, ampliación educativa y pedido de prórroga por la emergencia agropecuaria
El intendente José Luis Salomón supervisó los trabajos en la Avenida Ibañez Frocham y en el CURS, mientras el Municipio gestionó ante la Provincia la prórroga de la emergencia agropecuaria por inundaciones.Municipales27 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, acompañado por la subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, Arq. Anabella Fasano, y el encargado del área de Pavimento Urbano, Darío Invernizzi, supervisó los trabajos que se realizan en la Avenida Ibañez Frocham.
En esta etapa se lleva adelante la elaboración del suelo cemento, un paso previo a la construcción del pavimento en las dos cuadras que restan entre las calles Yrigoyen y Avenida Bozán. La obra busca mejorar la circulación y fortalecer la infraestructura vial en una de las arterias más transitadas de la ciudad.
Pedido de prórroga por la emergencia agropecuaria
Paralelamente, desde la Municipalidad de Saladillo se solicitó a la Provincia de Buenos Aires la prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en el partido debido a las consecuencias de la inundación que afecta a gran parte del territorio.
La gestión se llevó adelante a través de la Secretaría de Desarrollo Local, a cargo de Vladimir Wuiovich, y de la comisión local de emergencia. Según se informó, al día de la fecha se registraron 1.050 milímetros de lluvia en la estación meteorológica de la ciudad cabecera, un valor muy cercano al promedio anual normal, que oscila entre 1.100 y 1.200 milímetros.
Cabe recordar que la emergencia estaba vigente desde marzo hasta el 31 de agosto y en esta oportunidad se solicita su extensión hasta el 31 de diciembre.
Desde el Municipio remarcaron que los daños provocados por el exceso de agua son irreversibles y no solo impactan al sector agropecuario, sino que también afectarán al conjunto de la actividad económica de Saladillo, teniendo en cuenta que el campo es uno de los motores principales del desarrollo económico local, provincial y nacional.
Además de la producción, las inundaciones también generan serias dificultades en los accesos a los campos y en la transitabilidad hacia las escuelas rurales. En los próximos días, cuando el INTA eleve el informe técnico requerido por la Provincia, se presentará toda la documentación respaldatoria.
Recorrida por la obra de ampliación del CURS
En otro frente de gestión, las autoridades municipales recorrieron la obra de ampliación del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), que presenta un avance significativo.
Durante la visita también estuvo presente el diputado nacional Juan Manuel López, quien destacó la importancia de fortalecer la propuesta educativa universitaria en la ciudad, consolidando a Saladillo como un polo de formación para los jóvenes de la región.
Rojas: “Si gana La Libertad Avanza, van a poner un freno a la gestión y perjudicar a los vecinos”
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, endureció su discurso contra la oposición local, en particular contra los candidatos de La Libertad Avanza.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Gómez dispuso incrementos salariales para empleados municipales en Chaves
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, oficializó un incremento del 5% en los sueldos básicos de los empleados municipales para agosto y un 2% adicional como base para septiembre. La medida se enmarca en la política de actualización salarial del Ejecutivo.
Acerbo recorrió Salazar con anuncios en educación, salud y reconocimiento a municipales
El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la localidad de Salazar, donde desarrolló una agenda de trabajo junto a la delegada municipal Marcela Torres, con actividades vinculadas a la educación, la salud y el reconocimiento a trabajadores municipales.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.