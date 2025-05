“Otra provincia es posible”: la Juventud Radical se reúne en La Costa

Con el objetivo de proyectar una alternativa de gobierno desde la juventud y recuperar protagonismo territorial, la Juventud Radical de la Quinta Sección Electoral se prepara para celebrar su Tercer Encuentro Presencial Seccional. La cita será el próximo 31 de mayo en el Partido de La Costa, en una jornada que promete ser clave para la reactivación política del radicalismo joven en la Provincia de Buenos Aires.

Bajo el lema “construir una política con valores y compromiso”, jóvenes militantes de distintos distritos se reunirán para debatir, formarse y fortalecer su presencia en un contexto atravesado por disputas internas partidarias y una coyuntura social compleja.

“La decadencia no es el destino”

“Desde cada rincón de la Quinta, estamos convencidos de que otra provincia es posible”, expresó Alan Tarruel, presidente de la Juventud Radical de la sección. Con un discurso enérgico, remarcó: “La decadencia no es el destino: estamos construyendo una alternativa de gobierno seria, honesta y transformadora para que Buenos Aires vuelva a ponerse de pie”.

Tarruel, que lidera uno de los espacios con mayor empuje dentro del radicalismo bonaerense, destacó el valor de la militancia joven: “Nos une la pasión, las convicciones y las ganas de construir un futuro mejor desde la política con valores”. También señaló que el trabajo colectivo es clave en esta etapa de reorganización interna: “Cuando nos juntamos, las ideas se multiplican y la fuerza se siente”.

Una jornada de debate político y reclamos estudiantiles

La actividad contará con la presencia de legisladores como el senador Ariel Martínez Bordaisco y los diputados provinciales Diego Garcíarena y Belén Malaisi. También participarán concejales jóvenes y funcionarios de gestión provenientes de diversas localidades de la región.

Además del intercambio de ideas y formación política, el encuentro será escenario de posicionamientos políticos concretos. En las últimas horas del domingo 25 de mayo, la Juventud Radical de la Quinta Sección difundió un reclamo directo al gobernador Axel Kicillof por el mal funcionamiento del boleto estudiantil en el interior de la provincia.

“¿Qué está pasando con el Boleto Estudiantil en la Provincia de Buenos Aires KICILLOF?”, publicaron en redes sociales, denunciando que “no se acredita el monto del boleto”, que existen “trabas para inscribirse o renovarlo”, “suspensiones sin explicación” y “falta total de información y canales de reclamo”.

El mensaje fue contundente: “El boleto estudiantil no es un regalo, es un derecho. ¡Necesitamos respuestas ya! No se puede estudiar si no se puede viajar”.

El radicalismo joven vuelve a escena

Este encuentro se inscribe en un proceso más amplio de revitalización del radicalismo sub-40 en territorio bonaerense. El mes pasado, más de 100 militantes se dieron cita en Trenque Lauquen para debatir el rol de la UCR en el nuevo escenario político y reforzar su protagonismo de cara al desdoblamiento electoral del 7 de septiembre.

Allí se sentaron las bases para consolidar una agenda juvenil con énfasis en la gestión local, la educación y la inclusión social. En ese marco, también se lanzó el programa DALE! (Dispositivo de Acompañamiento, Liderazgo y Educación), que busca acompañar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la conducción del partido atraviesa un momento de transición. Tras las irregularidades detectadas en las internas de octubre, la Justicia ordenó repetir los comicios en varios distritos. Mientras tanto, se estableció un comité de contingencia para cogobernar el partido y una convención de emergencia con miras a las legislativas de septiembre.

Juventud, historia y proyección

Este 25 de mayo, fecha patria por excelencia, la Juventud Radical recordó en redes sociales los valores fundacionales que guían su militancia: “Hoy celebramos el nacimiento de nuestra Patria. Un día que marcó el comienzo del camino hacia la libertad y la construcción de un país más justo”. Acompañaron el mensaje con un llamado claro: “Sigamos construyendo el país que soñaron aquellos patriotas, con la fuerza de una juventud protagonista”.

La jornada en La Costa será, entonces, una continuidad concreta de ese mensaje. “Una nueva oportunidad para reencontrarnos, debatir, formarnos y seguir construyendo juntos el futuro que queremos”, se lee en la convocatoria publicada por la organización.