El diputado nacional Facundo Manes lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien vinculó directamente con el kirchnerismo. El neurocientífico afirmó: “Milei y Cristina son socios hoy, negocian en el Congreso”. Para el dirigente, el mandatario utiliza las mismas herramientas que cuestionaba: trolls, pauta y agresión.

Además, Manes expresó que Milei “vino a combatir la casta y terminó siendo su jefe”, y que su modelo de gobierno genera un clima de temor social y desgaste emocional.

“El país está roto y deprimido”

En su diagnóstico sobre el ánimo social, Manes aseguró que “la sociedad argentina está rota y deprimida”, y que solo un 30% de la población “está feliz”, mientras que “el resto no tiene energía ni ganas de pelear”. Según el diputado, esto se ve especialmente en sus recorridas por el conurbano, donde “la gente no quiere ni discutir”.

También denunció un modelo de gobierno que opera desde el miedo: “Los periodistas parecen punteros políticos, los ministros operan como trolls y la gente común se asusta y baja la cabeza”.

Un nuevo espacio político: “Para Adelante”

Luego de distanciarse de la Unión Cívica Radical, Manes decidió construir un nuevo proyecto electoral con vistas a las legislativas bonaerenses, apuntando al electorado que no se identifica ni con el oficialismo ni con el pasado kirchnerista.

“Le vamos a dar a la gente la posibilidad de elegir algo distinto. No pollo o pasta, que es lo que quiere el sistema. Queremos ser una alternativa”, explicó. Su nuevo espacio se llama “Para Adelante” y busca interpelar al votante desencantado.

“Queremos reconstruir la esperanza”

Uno de los objetivos del espacio, según Manes, será combatir la apatía social. “Es el gran problema que va a tener la política. Tenemos que reconstruir la esperanza”, sostuvo. También planteó que muchos argentinos sufren un “estrés postraumático” que les impide volver a modelos del pasado, ya sea el kirchnerismo o los ’90.

“Ya vimos el dólar barato, la desindustrialización. Esto ya termina mal”, advirtió.

Fuerte crítica al modelo económico de Milei

Manes fue categórico al opinar sobre el rumbo económico del actual gobierno. “Del modelo de Milei espero mucha desigualdad, mucha pobreza, los ricos felices, porque es su títere. Acá no hay un mango, los jubilados se mueren”, afirmó.

Y agregó: “La industria argentina está fundida, como en los 90 y en la dictadura. Milei es un remedio vencido. En el 98 tampoco había inflación, pero la gente se iba del país, y terminó todo en el estallido de 2001. Ahora ya llegamos al 98 en un año y medio”.

“La vida es mucho más que no tener inflación”

Frente al discurso oficialista que destaca la baja de la inflación, Manes propuso una visión más amplia. “Ningún país en el mundo hoy no tiene inflación. Es como no tener fiebre. Pero después tenés que vivir, soñar. La vida es mucho más que no tener inflación”, sostuvo.

También cuestionó la falta de propuestas concretas del Gobierno: “¿Qué modelo productivo tiene Argentina? ¿Qué modelo de inclusión para los jóvenes? ¿Qué modelo de salud? Hoy la salud es un ‘sálvese quien pueda’. Milei no piensa en eso. Está enfocado en destruir, no en construir”.

Críticas a la política exterior y al estilo de gobierno

El diputado también criticó la relación del presidente con Estados Unidos: “Milei es un mini Trump, lo maneja el Fondo Monetario y Trump, hace todo lo que ellos le dicen. Va allá, les chupa las medias y habla, nunca vi algo tan vergonzoso. Se alineó de forma grotesca”.

Finalmente, apuntó contra la forma en que Milei ejerce el poder: “Un país tiene que tener dignidad. No puede ser gobernado por alguien que humilla, que ataca a los periodistas, a los adversarios, que usa el poder para intimidar. Eso no es serio”.