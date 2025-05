-El Senado bonaerense aprobó este miércoles, luego de una larga demora, 131 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales, defensores y camaristas. ¿Cuál fue el criterio del PRO para acompañar o rechazar la aprobación de determinados pliegos?

El año pasado había habido entrevistas en la Comisión de Acuerdos. Cada pliego que envía el Ejecutivo —que previamente el Consejo de la Magistratura le envía tres, el Ejecutivo elige uno y ese es el que necesita el acuerdo del Senado— entra en la ronda de negociaciones y de acuerdos partidarios en relación a cada distrito, a las cualidades personales, técnicas, académicas de cada persona a ser designada.

En algunos casos, los acuerdos se logran; en otros casos, no. El año pasado, lo que pasó en relación a muchos pliegos enviados es que el PRO no participó en algunas entrevistas. En algunos distritos no estaban dadas las condiciones para prestar ese acuerdo.

Esta cuestión se destrabó este año, y, si bien quedaron algunos departamentos judiciales todavía pendientes, se decidió desde la oposición prestar la conformidad para esta tanda, que son los 131 que se aprobaron ayer, que marcan, en principio, las dificultades del Poder Judicial, porque en algunos departamentos faltaba mucha gente, hay mucha vacancia por jubilaciones, etc. Y, si bien estos 131 generan también vacancias, porque en muchos casos son ya miembros del Poder Judicial, es un gran paso adelante.

-Quedan aún unas 460 vacantes judiciales en la provincia.

El número exacto no lo tengo, pero es probable que sea más que eso.

-¿Cómo imagina el tratamiento de los 85 pliegos que todavía no fueron debatidos?

Ahí empiezan las negociaciones políticas. El sistema de elección de jueces en la provincia y también en la Nación tiene una parte académica, que está dinamizada por el Consejo de la Magistratura, con la selección de las personas más hábiles académicamente, con exámenes previos y un orden de mérito. Y, después, viene —tal como lo prevé la Constitución y la mayoría de los estados continentales u occidentales— la negociación política en relación a ese nombramiento.

Así que empezarán ahora las conversaciones en relación a esas personas que ya están en un punto semi-filtradas, de cuál es más conveniente para cada cargo. Cuando esos acuerdos se presten, seguramente la Comisión los llama para una entrevista personal y, a partir de ahí, en su caso, y de acuerdo a los dictámenes que haya de la Comisión de Acuerdos, pasa al recinto para que sean aprobados o no.

—¿Considera que la aprobación de estos 131 pliegos puede contribuir a reducir la parálisis judicial que atraviesa hoy la provincia debido a la falta de personal?

Sí, hay departamentos judiciales con mucho conflicto, sobre todo penal, y las vacancias provocan un servicio de justicia pobre. En algunos departamentos judiciales más chicos, como Pergamino, San Nicolás o Junín, el sistema de subrogancia —es decir, que un tribunal acceda a subrogar otro y, en su caso, firmar las sentencias que le corresponden— es más fácil.

Pero, en lugares más grandes y con problemas penales y denuncias, sobre todo en materia penal, el sistema es más difícil, porque los jueces ya tienen en su propio juzgado mucha carga laboral. Se les hace muy difícil subrogar un tribunal penal en muchos casos.

Entonces, esto provoca que los juicios no se hagan, que se tarden. En algún caso, que las fiscalías no actúen con la premura que necesitan. En materia laboral, que no se hagan juicios laborales. En materia de familia, que no haya divorcio, que no haya alimentos. En los departamentos judiciales más grandes, el problema es más grave.

Hubo años de mucha parálisis. Por ejemplo, 2022, 2023, con muy pocos nombramientos. Por lo tanto, las vacancias se van acumulando. Ojalá que se destraben y se logre un nivel de vacancias normal. No se puede estar al día, pero, por lo menos, algo normal.