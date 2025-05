Municipales en situación de indigencia y con aguinaldos en riesgo: ATE exige activar el Consejo del Salario

La crisis económica pega con fuerza en los municipios bonaerenses y los reclamos gremiales no tardan en hacerse oír. A días de que el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, advirtiera que muchos distritos podrían no pagar el aguinaldo de junio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cargar contra los intendentes por frenar la constitución del Consejo Municipal del Salario. Para el gremio, los sueldos de los trabajadores municipales no sólo son insuficientes, sino que en muchos casos están por debajo de la línea de indigencia.

ATE denuncia sueldos “de miseria” y acusa a intendentes de incumplir la ley

“La mayoría de los intendentes aprovechan la autonomía municipal para pagar sueldos de miseria”, disparó Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires. En un nuevo comunicado, el sindicato reclamó que los municipios activen de forma urgente el Consejo del Empleo Municipal, previsto en los artículos 49 y 51 de la ley vigente, como mecanismo central para definir salarios y condiciones laborales. “Ya nos tendríamos que haber reunido hace rato, pero los intendentes lo están trabando”, denunció Arévalo.

El Consejo, de carácter tripartito, fue convocado en octubre de 2024 por el gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, ocho meses después, no se constituyó. Según ATE, desde el Ministerio de Trabajo se enviaron comunicaciones formales en octubre, noviembre y diciembre de 2024, y nuevamente en abril y mayo de 2025, solicitando a los 135 municipios bonaerenses información básica como cantidad de trabajadores, cotizantes, sindicatos y porcentajes de representación. La mayoría no respondió.

Los números que exponen la precariedad

El diagnóstico gremial es alarmante: tres de cada cinco empleados municipales carecen de estabilidad laboral, y el sueldo básico promedio —según cifras de ATE— se ubica en $359.618,82. Muy por debajo de la línea de indigencia, que el mismo gremio fijó en $468.107,72. Aun en los municipios mejor posicionados, el salario básico inicial no supera el millón de pesos.

En los casos más extremos, hay distritos donde un trabajador municipal cobra apenas 60 mil pesos al mes. “El salario de los municipales no alcanza, la mayoría de nuestros compañeros sale a hacer changas después del laburo”, afirmó Arévalo, remarcando que el pluriempleo es ya una práctica generalizada.

El efecto dominó de la crisis: riesgo sobre el aguinaldo

Mientras crecen las tensiones salariales, en los despachos oficiales se encendieron las luces de alarma por el aguinaldo. Carlos Bianco reconoció días atrás que varios intendentes se comunicaron con el gobierno provincial para manifestar su preocupación. “Hay municipios que vienen pagando sueldos en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, señaló el ministro bonaerense.

A esta preocupación se suma el ajuste fiscal que impulsa la Nación. Luis Caputo fue tajante: “El esfuerzo ahora lo tienen que hacer provincias y municipios”. Con una caída del 19,4% en la coparticipación federal durante el primer trimestre de 2025, los recursos que llegan a los distritos se desplomaron, y las finanzas locales entraron en zona crítica.

En paralelo, los cambios dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la forma de liquidar impuestos agravaron la situación: la modificación en el esquema del Impuesto a las Ganancias ralentizó los tiempos de recaudación y ejecución presupuestaria. Según intendentes, esto pone en riesgo directo el pago del aguinaldo.

Intendentes aplican planes de emergencia

Frente al descalabro, algunos municipios ya tomaron medidas drásticas. En Villa Gesell, Gustavo Barrera decretó decretó la emergencia económica y "sacó horas extras a los empleados municipales", pero no recortó adicionales a los funcionarios. En Saavedra, Matías Nebot aplicó una baja del 13% en sueldos de trabajadores municipales.

En Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, quien desde que asumió en 2023 enfrenta una creciente ola de paros municipales, también admitió estar en “alerta total” por el aguinaldo. Y a nivel nacional, desde el interior hasta el Conurbano profundo, se multiplican los reclamos por el freno de fondos y el recorte de recursos coparticipables.

Autonomía municipal: ¿una herramienta de gestión o una vía de escape?

ATE pone el foco en la autonomía municipal, que debería garantizar políticas adaptadas a cada distrito. Sin embargo, Arévalo advierte que hoy funciona como excusa para incumplir con “obligaciones mínimas” hacia el personal. Para el gremio, hay una responsabilidad compartida entre intendentes, sin importar partido político o color de gestión.

El retraso en la constitución del Consejo del Salario no es solo una deuda institucional. Para los trabajadores, es una señal más de abandono. Mientras los sueldos siguen en caída libre, el temor al no cobro del aguinaldo crece día a día.