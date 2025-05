Bullrich abrió la puerta a su candidatura y cruzó a Kicillof por el plan "colchón"

A poco más de tres meses de las elecciones nacionales del 26 de octubre, y con la mirada puesta también en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de ser candidata —sin precisar si a nivel provincial o nacional— y lanzó duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof por el plan “dólar colchón”.

“Yo cumplo la tarea en la que estoy, no quiero pensar en un próximo paso”, dijo Bullrich en una entrevista televisiva emitida este miércoles por la noche. Sin embargo, no descartó lanzarse como candidata si se lo pidieran desde el oficialismo nacional: “Por supuesto que si me requieren y el equipo discute que es mejor que me presente, lo haré. Pero ahora estoy con una misión, la cual intento cumplir todos los días y no pienso en ser candidata”.

La ministra y el nuevo mapa electoral

Bullrich, que prácticamente se despegó del PRO desde que asumió en el gobierno de Javier Milei, formalizó su pertenencia a LLA hace tres semanas. Su declaración ocurre en medio del proceso de armado de listas de cara a las elecciones, que este miércoles tuvo un punto clave: los intendentes bonaerenses del PRO se reunieron en la sede de Balcarce para conocer los detalles del acuerdo electoral con LLA. Hubo luz verde para avanzar con reuniones seccionales y profundizar la estrategia común en territorio bonaerense.

En línea con esta nueva etapa, Bullrich ratificó que el oficialismo libertario buscará ampliar su base electoral más allá de su alianza con el PRO: “No creo que sea una cuestión de alianza con un sector, hay muchos que se van a unir al Gobierno. Lo que está claro es que a la política que llevamos queremos que se sumen los locales”.

“La Provincia es la mayor fábrica de pobres”

Lejos de atenuar el tono, la funcionaria volvió a disparar contra Kicillof, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Nación y Provincia. En este caso, cuestionó duramente la política económica bonaerense y acusó al gobernador de oponerse sistemáticamente a las iniciativas de la Casa Rosada.

“Él pensó toda la vida mal y por eso la Provincia es la mayor fábrica de pobres y la más subsidiada. Debería ser modelo pero tiene enormes problemas”, lanzó Bullrich, y puso como ejemplo la situación de ciudades como Campana y Zárate: “Hoy están conurbanizadas. Me lo decían los intendentes. Eso pasa por la ideología”, insistió.

El eje económico y el “Dólar Colchón”

Bullrich también criticó el posicionamiento de Kicillof frente al programa del Gobierno nacional que apunta a recuperar los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema bancario. “Nosotros decimos que la gente puede empezar a usar su plata y él dice que va a poner impuestos a los dólares. ¿Por qué hace eso?”, planteó.

En ese sentido, señaló: “¿No sabe que tiene el 50% de su economía informal? ¿La gente tiene que ir a la Capital o a un homebanking a usar su plata?”.

Desde la provincia de Buenos Aires, la posición fue clara: no se oponen al plan en sí, pero exigen garantías jurídicas para los ciudadanos que ingresen sus ahorros no declarados, y también para los organismos encargados de cobrar los impuestos. Así se lo plantearon el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, al director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, durante reuniones técnicas recientes.

Girard fue contundente: “Hasta ahora lo anunciado es la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”. El funcionario bonaerense advirtió que no se han modificado elementos clave como el régimen penal tributario o la normativa contra el lavado de activos.

“Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva. Les guste o no, es así por ley”, sostuvo.

“Trabaja en espejo”

Para Bullrich, las diferencias no son técnicas, sino ideológicas. “La Argentina pasó de las actividades legales a la informalidad porque ellos pusieron el Corralito durante años y la gente no podía cuidar sus ahorros. A una persona que vive en el Gran Buenos Aires y su familia tuvo una panadería le roban 100 mil dólares con el cuento del tío. ¿Kicillof no sabe que la gente tiene que usar la plata en lugar de guardarla en su casa?”, cuestionó.

Y concluyó: “En lugar de apoyar, joroba a la gente. Lo hace solo porque es opositor. Trabaja en espejo”.