Ni Una Menos cumple 10 años y vuelve a la calle

El colectivo feminista Ni Una Menos vuelve a tomar las calles este miércoles 4 de junio para conmemorar los 10 años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en la Argentina. La concentración, que comenzará a las 16 en Plaza Congreso, estará atravesada por una fuerte crítica al Gobierno nacional y sus políticas de ajuste, las cuales —según denuncian desde las organizaciones— han profundizado las condiciones que sostienen la violencia machista y la precarización de la vida.

Aunque la fecha original del aniversario es el martes 3 de junio, las asambleas feministas decidieron trasladar la jornada al miércoles para acompañar el reclamo de los jubilados, que todos los miércoles se manifiestan frente al Congreso en rechazo al recorte previsional. “El ajuste y la violencia no se enfrentan en soledad”, expresaron desde el colectivo.

“La deuda es con nosotras”

Con esa consigna como lema, el llamado es a reapropiarse del espacio público para denunciar el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género, la pérdida de derechos y la violencia institucional hacia mujeres y diversidades.

Desde Ni Una Menos señalaron que la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la paralización de programas de prevención y asistencia, y la desaparición de campañas públicas han dejado a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. Advirtieron además sobre el cierre de espacios de formación, la falta de financiamiento de dispositivos de emergencia y la revictimización institucional ante la violencia machista.

“La respuesta del Gobierno es el silencio. Y el silencio, en este caso, es también violencia”, denunciaron.

Una década de lucha, conquistas y retrocesos

El 3 de junio de 2015, el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe, encendió una chispa que se convirtió en un fuego imparable: la primera marcha de Ni Una Menos reunió a una multitud frente al Congreso. Desde entonces, la fecha se transformó en un emblema contra todas las formas de violencia de género.

“La primera marcha fue un parteaguas en la historia social y política del país. Puso en evidencia formas de violencia profundamente naturalizadas”, recordó Estela Díaz, ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista radial.

Desde aquel día hasta hoy, se lograron avances significativos, como la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el fortalecimiento de programas de atención y la implementación del cupo laboral travesti-trans. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al poder, muchas de esas conquistas entraron en zona de riesgo.

Sin datos, sin Estado

Actualmente, el promedio de femicidios en la Argentina es de uno cada 28 horas. No obstante, el Gobierno nacional no publica estadísticas oficiales actualizadas y se ha desmantelado el sistema de recolección de datos. Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), “hoy no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó”.

Además, el informe alerta que, con el cierre de programas y espacios de atención, hay menos mujeres pidiendo ayuda, lo que podría falsear cualquier lectura optimista de la situación.

La Línea 144, herramienta clave de asistencia y orientación, perdió el 45% de su personal desde la asunción de Milei. La caída en la calidad del servicio y la cobertura es una de las preocupaciones centrales de las organizaciones.

De Chiara a Diana: los nombres que marcaron una década

El asesinato de Chiara Páez no fue el único que marcó el inicio del movimiento. En octubre de 2015, la referente travesti-trans Diana Sacayán fue asesinada con una violencia brutal. Su caso fue pionero en la Justicia: por primera vez se reconoció el travesticidio como categoría penal en la Argentina.

Sin embargo, ese avance fue revertido recientemente. Manuel García Mansilla —juez fugaz de la Corte Suprema nombrado por decreto y rechazado por el Senado— firmó junto a otros ministros del máximo tribunal el rechazo a mantener la calificación de travesticidio en la causa de Diana. Fue el mismo día en que el Senado frenó su candidatura.

“Nosotras paramos”

A lo largo de estos diez años, el movimiento feminista en la Argentina se consolidó como uno de los más potentes del continente. Desde el paro internacional de mujeres tras el crimen de Lucía Pérez en 2016 hasta la legalización del aborto, cada paso estuvo cargado de lucha, dolor y organización.

Hoy, frente a un escenario adverso marcado por el ajuste, la represión económica y la omisión estatal, Ni Una Menos vuelve a gritar: “La deuda es con nosotras”.