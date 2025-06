Buscaminas: uno de los juegos clásicos de Microsoft para computadoras más recordado por el público

Su mecánica es simple: despejar un campo de juego sin detonar ninguna mina oculta. Para lograrlo, los jugadores hacen clic en las casillas y utilizan los números revelados para deducir dónde se encuentran las minas y dónde es seguro seguir explorando. El juego termina al descubrir todas las casillas seguras o al hacer clic accidentalmente en una mina.

A través de los años, Buscaminas ha inspirado numerosos mines games, copias, variantes e incluso adaptaciones por parte de operadores de apuestas en línea. Su historia también ha estado plagada de controversias e incertidumbres respecto a sus orígenes como se explorará a continuación.

El impacto de Buscaminas en el sector de los videojuegos y el entretenimiento digital

Desde su introducción en la década de los noventa, Buscaminas ha logrado resonar con el público consumidor. Con el objetivo de replicar el éxito del producto original, a lo largo de los años han surgido variantes del juego que expanden el concepto existente y añaden nuevos elementos visuales.

En el sector iGaming, plataformas como Gamdom han creado juegos inspirados en el concepto de Buscaminas. El juego Mines, por ejemplo, permite a los usuarios de la plataforma explorar una cuadrícula llena de minas ocultas y celdas seguras para desbloquear multiplicadores. El jugador tiene dos opciones: jugar de forma segura y retirar su dinero pronto o probar su suerte para conseguir el premio máximo.

La versión original de Microsoft también fue clonada por desarrolladores del juego, tal como es el caso de los títulos Minesweeper X, Arbiter, Viennasweeper y Minesweeper Q. Este último clon fue lanzado en el año 2011 en formato de aplicación móvil. Aunque presenta varias ventajas, tales como opciones de personalización visual, se limita únicamente a dispositivos móviles.

Asimismo, existen varias versiones de Buscaminas con jugabilidad modificada, incluyendo Crossmines, una versión aún más compleja con minas vinculadas y casillas irregulares. Por otro lado, BeTrapped, traslada al juego clásico a un entorno de historia de misterio.

Sobre el origen de Buscaminas y las controversias que plagaron su historia

A pesar de que la creación de Buscaminas se ha atribuido comúnmente a Microsoft, la revista Eurogamer ha asegurado que los desarrolladores se basaron en el juego Mined-Out. Desarrollado por Ian Andrew para ZX Spectrum, Mine-Out fue lanzado para ZX Spectrum en el año 1983, pasando relativamente desapercibido por las masas.

La versión de Microsoft, apareció por primera vez siete años después del juego de Andrew, siendo parte de Windows Entertainment Pack de Windows 3.11. Buscaminas fue escrito por Robert Donner y Curt Johnson, quien aseguró que no se habían inspirado en Mine-Out. Sin embargo, Johnson reconoció que la idea provino de un video juego existente cuyo nombre había olvidado.

Esta no fue la única controversia en la historia de Buscaminas. En 2001, un grupo conocido como International Campaign to Ban Winmin inició una intensa campaña social con el objetivo de presionar a Microsoft a que cambiara el tema del video juego. El grupo argumentaba que la temática y las gráficas resultaban ofensivas. En respuesta, Microsoft lanzó una versión del juego en Windows Vista que ofrecía un conjunto de casillas con flores en lugar de minas.

Buscaminas a nivel competitivo

Buscaminas es un juego inherentemente competitivo, similar a otros títulos clásicos como Pacman o Tetris. Al iniciar Buscaminas, el jugador selecciona una casilla; algunas variantes garantizan que el primer clic y las adyacentes sean seguros. El objetivo es abrir todas las casillas sin minas, usando la información numérica de las casillas reveladas para deducir las seguras. Un contador muestra las minas restantes.

Para ganar, se deben descubrir todas las casillas no minadas. La dificultad aumenta con más minas o tableros más grandes (Principiante, Intermedio, Experto: 8x8/10 minas, 16x16/40 minas, 30x16/99 minas, respectivamente), aunque se puede personalizar. El tiempo de juego es el único registro de puntuación.

Los jugadores competitivos de Buscaminas buscan la máxima velocidad, memorizando patrones y usando técnicas como el "clic 1,5" o evitando marcar minas. Esta comunidad activa participa en torneos y se centra en sitios web como Minesweeper.info. El récord mundial, según el Guinness, es de 38,65 segundos para las tres dificultades, logrado por Kamil Murański en 2014.