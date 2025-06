-Diputada, volvió a insistir en la necesidad de que se trate su proyecto para prevenir la ludopatía infantil en la provincia. ¿Qué urgencias detecta hoy respecto a este tema y por qué considera prioritario que esta iniciativa se apruebe cuanto antes?

Hay un marco de corresponsabilidad que establece la Ley provincial de Educación la 13.688 que es la familia y la escuela. Nosotros proponemos una modificación al artículo 55, donde el Poder Ejecutivo determina, mediante los servicios que prestan internet a las escuelas, el modo en que van a garantizar que esto no suceda en el ámbito de la escuela.

Obviamente que el problema es mucho más grande y que hay que abordarlo desde el área de salud y de las políticas que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, no lo desconocemos, pero sí en el marco de la institución educativa poder brindar un cierto freno al acceso a ciertas plataformas.

-El bloqueo automático a estos sitios de apuestas en el entorno escolar...

Tal cual, que no quiere decir que no se va a utilizar la tecnología en la escuela. Yo soy una defensora del uso de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas, porque es lo que el mundo globalizado nos pide, preparar ciudadanos que sean competentes en cualquier lugar del mundo con el uso de las nuevas tecnologías.

De eso soy una defensora, tanto para el uso del docente como herramienta, pero principalmente para incluir al estudiante en la demanda que tenemos. También es una realidad que tenemos plataformas educativas y en el ámbito de la escuela se utilizarán en todo tipo de formas.

-Usted planteó que este proyecto sigue "durmiendo" en la Legislatura. ¿Cree que hay intereses específicos que frenan su tratamiento, o qué lectura hace de esta demora?

La lectura es que se le da tratamiento a los proyectos que son oficialistas. Por ejemplo, hace poco tratamos un proyecto de una diputada que responde principalmente al grupo de Juan Grabois, con el que pretende crear un registro provincial de establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria. O sea, un área específica.

Nosotros lo votamos en negativo y en el dictamen por la negativa lo expliqué claramente. La ley 13.688 reconoce dos tipos de gestión: la gestión estatal y los servicios educativos de gestión privada. Para eso hay un registro.

A este tipo de instituciones, ella las enmarca en una nueva área, eso genera erogación presupuestaria. Pretende un área específica de acompañamiento y fortalecimiento, y dice que no generaría ningún tipo de inconveniente, pero sí, porque yo estoy legitimando un área que ya está comprendida dentro de los servicios de DIEGEP, que es la dirección de las instituciones de gestión privada.

A raíz de eso, pedí un informe, porque ellos argumentan que tienen 54 instituciones de esta característica reconocidas y 47 que están inscritas en DIEGEP. Entonces, si ya están, ¿para qué crear un área más?

A estos proyectos les dan celeridad, van por los atajos, no van por la vía que corresponde que es la modificación de una ley. Por otro lado, hay cuestiones que son de competencia y de potestad. Por ejemplo, la Legislatura no puede crear área dentro de la Dirección General de Escuelas, yo no soy quién para decirle qué área hay que crear. Lo que sí puedo, y que es mi atribución, es legislar en materia educativa. Entonces, por lo tanto hay que cambiar la ley, pero ellos no van por una modificación a la ley, un cambio en algún artículo específico, van por un atajo.

Entonces, por un lado, hay proyectos que se tratan con celeridad, y el mío está durmiendo con un pedido de informe que nunca respondió el Ejecutivo desde el año pasado, en la Comisión de Educación. Esas cuestiones generan cierta suspicacia, ciertas dudas, por lo menos de mi parte como oposición y como educadora. ¿Se quieren solucionar los problemas sí o no? Esa es mi pregunta.

-Usted también manifestó que la ludopatía infantil no es un vicio, sino una enfermedad que avanza en las aulas. ¿Considera que el sistema de salud provincial está preparado para tratar los casos de ludopatía en menores?

El sistema de salud tiene que estar preparado, los recursos están, solo que muchas veces los recursos se debían, porque en el anuario, el gobernador pone números que realmente me asombran, cualquiera que los ve dice 'qué barbaridad, qué bien que estamos'.

Lo mismo ocurre por ejemplo en el área de salud, con respecto a lo que se ha invertido, la innovación en la salud pública bonaerense, que los turnos son más expeditivos, cuando sabemos que en la realidad no, que muchas veces tenés turno para tratar un problema de adicción a los 20 días, que están colapsados, que faltan profesionales, que la paga no es buena, que IOMA funciona muy mal.

Pero este anuario dice que hay mayor cobertura de medicamentos, mayor entrega de medicamentos, expansión de la red de salud. No sé dónde están estos 211 policonsultorios repartidos en toda la provincia de Buenos Aires, que ofrecen cobertura total y una amplia variedad de especialidades, cuando sabemos que no es cierto. Una realidad paralela distorsionada tiene el gobernador, honestamente.