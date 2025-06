La gestión de Jorge Etcheverry en Lobos enfrenta duras críticas. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gobierno fue cuestionado por la falta de un plan de desarrollo claro, denuncias de irregularidades y opacidad, aumentos en las tasas municipales y la persistencia de problemas graves como el consumo de agua con arsénico y agrotóxicos, además de un incremento en la violencia y los delitos.

En esta oportunidad, Matías Thea, concejal de Unión por la Patria, destacó que en casi diez años se construyeron apenas 30 viviendas, un promedio muy inferior al avance de municipios vecinos que firman convenios con la Provincia. También criticó la ausencia de un plan de seguridad integral, pese a los recursos y patrulleros aportados por el gobierno bonaerense, y señaló que la gestión carece de una estrategia clara en materia de prevención.

-Diversos sectores de la comunidad lobense vienen cuestionando duramente al gobierno de Jorge Etcheverry. En otras oportunidades hemos hablado de aumentos de tasas mientras los servicios básicos atraviesan una profunda crisis, como el caso del agua contaminada. A esto se suma el crecimiento de la inseguridad y la percepción generalizada de una ciudad paralizada. ¿Cuál es su evaluación sobre el rumbo actual de la gestión municipal y cómo cree que se llegó a este nivel de deterioro?

La ciudad ya viene deslucida en un montón de aspectos. Los vecinos están siendo cada vez más descuidados. Es una ciudad que en materia de obra pública no le ha podido resolver ninguna cuestión a la comunidad. Seguimos teniendo los problemas del agua contaminada. A eso se le suma, por ejemplo, la poca o muy baja prestación de servicios, lo que llevó a que el municipio tuviera que tercerizarla, porque la ciudad estaba muy sucia.

No le pudo todavía dar respuesta a aquellos vecinos que no tienen viviendas. Estamos hablando de que en casi 10 años de gobierno de la gestión actual no pudo terminar 30 viviendas, un promedio de 3 viviendas por año, cuando municipios vecinos firman convenios con la Provincia para entregar viviendas.

Es un gobierno de no gestión, un gobierno que en materia de seguridad, por ejemplo, que vino el gobernador (Axel Kicillof) a entregar patrulleros, a poner en servicio más efectivos, no tiene un plan detallado cuando hay una ley provincial que establece que las policías comunales dependen del jefe comunal. No tenemos en claro cuál es el plan de seguridad. Pareciera ser que la seguridad pasa por tener más patrulleros y más efectivos y no trabajar en lo que es la prevención.

-También se ha criticado al intendente Etcheverry por su confrontación con el gobierno provincial. ¿De qué manera cree que esta postura ha afectado la obtención de recursos y la implementación de políticas públicas en Lobos?

El enfrentamiento que tiene el intendente con el gobernador lo que arrastra es en desmedro de la calidad de vida de los vecinos, porque se refleja en la escasa obra pública, si bien tenemos un gobierno de la Provincia que sigue entregando los fondos que son coparticipables, que sigue entregando los fondos para seguridad.

Tenemos una Provincia que tiene y atiende un hospital provincial, donde ahora se está finalizando una obra para poner en funcionamiento un tomógrafo. Tenemos una Provincia que trabaja con todos los intendentes por igual, pero tenemos un intendente que está subido a una lucha que no tiene nada que ver con los vecinos. Un intendente que critica con dureza al gobierno provincial, pero no así al gobierno nacional que no aporta en nada para Lobos.

Así que, nos encontramos con un plan de seguridad que no existe a pesar de lo que la provincia aporta, con faltantes en obra pública que es muy necesaria porque el intendente no gestiona o se la pasa criticando en vez de pasársela gestionando. En el medio están los vecinos y pareciera ser que el intendente, por más que diga y resalte que los escucha, no está atendiendo las demandas. Hoy tenemos una ciudad que está muy alejada de las necesidades concretas de los vecinos.

-¿Considera que esta es una gestión agotada, teniendo en cuenta que el intendente lleva ya varios años en el poder?

Es una gestión agotada y que está lejos de los vecinos. Desde que ingresó a la gestión el gobierno actual, al día de hoy, seguimos teniendo el mismo porcentaje de obra de saneamiento. Tenemos un 26% de acceso, por ejemplo, a la red de cloacas. No creció nada. Es una gestión que sí, que está muy desgastada.

Ahora estamos con el tema de las fotomultas. Lobos es uno de los municipios que se encuentra de manera irregular con el cobro de las fotomultas, no sabemos si es por descuido, por omisión o por qué tema, porque tampoco nos da la respuesta, ni a nosotros ni a la Justicia, de los convenios que firmaron con las empresas. Nunca pasaron por el Concejo Deliberante, lo que hace inferir que las infracciones no están cobradas de manera lícita.

Hay un montón de situaciones problemáticas que el vecino está notando, se están viendo las manifestaciones de los vecinos acerca de la suciedad que hay en la ciudad, que llevó incluso a tener que tercerizar los servicios y eso también va a desmedro del sueldo de los empleados municipales, porque en vez de mejorarles el sueldo, incentivándolos para que trabajen de otra manera, tercerizan los servicios.

-¿Cree que las próximas elecciones legislativas representan una oportunidad para la oposición, y en particular para Unión por la Patria, de revertir este panorama? ¿Cómo se están preparando para ese escenario?

Es una buena elección para que el intendente de Lobos no siga teniendo la mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, lo que hace que, como se dice vulgarmente, deje de ser una escribanía, el deliberativo, y que se apruebe todo lo que al Ejecutivo le conviene, pero que a su vez no le conviene al vecino.

Nosotros nos venimos trabajando desde el Consejo, haciendo notar toda esta falta, pero no es que son críticas nada más, porque hemos llevado muchísimas propuestas, que nos acercan los vecinos, pero como al Ejecutivo no le interesa, no se les da el tratamiento que se les tiene que dar en el Concejo Deliberante.

Venimos trabajando, hablando con todos los sectores de nuestra comunidad, con todas las instituciones intermedias, para tratar de revertir esta situación y tener un Concejo con mayor amplitud de voces, de representatividad de todos los sectores, y así poder acompañar a la gestión a través de marcarle y de acercarle el vecino al municipio, cuando debería ser al revés, el municipio al servicio de los vecinos.