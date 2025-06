—¿Qué reflexión le dejó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner durante el acto del PJ Nacional en conmemoración del Día de la Resistencia Peronista?

Cristina nos vuelve a dar no sólo una clase magistral sobre qué es la historia y por qué los argentinos y argentinas estamos atravesados por esta división y esta grieta. Me parece que volvió a poner en claro la situación que atraviesa el peronismo, donde no sólo la oposición cumple un rol fundamental, sino también quienes buscan desaparecer a los dirigentes, a los militantes y a la propia ideología peronista.

Como ella misma dijo, estamos en un momento en el que los argentinos tenemos que poder hablar de qué nos pasó en esta Patria y cómo podemos recuperarnos desde la humanidad, la solidaridad, el amor y condiciones básicas como el trabajo y la dignidad. También envía un mensaje a la política en general y especialmente al peronismo: no podemos estar pensando en qué lista o en qué puesto va a estar cada uno en estos momentos.

Por eso vuelve a hablar de la importancia de ser militantes políticos, no militantes electorales. Hay gente que se autopercibe líder pero no escucha realmente a la gran conductora de la oposición, la gran conductora del Partido Justicialista nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Creés que esa falta de escucha tiene consecuencias para el peronismo?

Más allá de esas miopías políticas que persisten en un sector del peronismo, muchas veces esa fragmentación terminó siendo funcional a la derecha. Nos pasó en 2015, en 2017, en 2021. Creo que es fundamental darse cuenta de que no estamos acá para mendigar lugarcitos ni para pelearnos por pequeñeces. Se está jugando un modelo de país, la libertad, la proscripción de la mayor conductora del campo nacional y popular, y la libertad del pueblo para elegir la democracia en sí misma.

Se están poniendo en juego valores y situaciones fundacionales para nuestra Patria, y no podemos permitir que esto se reduzca a disputas triviales.

Soledad Alonso, diputada provincial de Unión por la Patria.

—Desde su lugar de militante y diputada, ¿qué rol asume frente a esta realidad?

Nosotros, como militantes y organización del movimiento obrero, sabemos perfectamente qué hacer para defender a nuestra conductora y al conjunto de trabajadores que representamos. Y como diputada provincial, sé también qué tengo que hacer en la Cámara de Diputados, como peronista, kirchnerista y militante política conducida por Cristina.

Creo que es muy importante que los dirigentes políticos estemos a la altura de lo que pasa en la historia, que seamos conscientes de qué confiabilidades y lealtades le ofrecemos a la gente, y desde qué lugar le hablamos a los militantes.

Más allá de que uno siempre es militante, cada uno tiene responsabilidades políticas, sindicales, barriales, gremiales, sociales y culturales. Y hay que hablar desde un lugar en el cual podamos estar a la altura de lo que nuestra gran conductora del campo nacional y popular está necesitando. Cristina siempre nos cuidó, y ahora es hora de que nosotros cuidemos a Cristina.