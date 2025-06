Larroque: “Hablar de listas ahora es una falta de respeto”

En medio del cimbronazo político que provocó la detención de Cristina Kirchner y a menos de 40 días del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, salió a despejar el terreno de especulaciones sobre el futuro del calendario electoral. Aunque evitó confirmar si se mantendrá el desdoblamiento, Larroque respaldó la decisión de la administración de Axel Kicillof y responsabilizó al gobierno nacional de Javier Milei por la ruptura del esquema electoral tradicional.

“El que desdobla la elección es Milei, porque claramente rompe el proceso electoral argentino”, afirmó Larroque en una entrevista radial este jueves. Según explicó, las dificultades técnicas impuestas por la ley sancionada por el Congreso para la aplicación de la Ley Bases tornan inviable una elección unificada en la provincia. “Estamos hablando de la necesidad de dos urnas en lugar de una, y eso logísticamente en la Provincia de Buenos Aires es irrealizable”, subrayó.

“No estamos hablando del proceso electoral”

Larroque planteó que, en este contexto de máxima tensión institucional, con una figura central del peronismo detenida y la dirigencia reagrupándose, no es momento de discutir el calendario comicial. “No estamos hablando del proceso electoral. No es la centralidad de lo que estamos discutiendo”, sostuvo. Y fue más allá: “Hablar de listas en este momento me parece una falta de respeto”.

En esa línea, el funcionario bonaerense intentó enfriar el debate interno en Unión por la Patria, que se reavivó en los últimos días con fuertes críticas de algunos sectores del kirchnerismo duro. “Quedan más de 40 días para resolver la elección, pero hoy lo importante es otra cosa”, dijo, minimizando la urgencia de definiciones en medio de una conmoción política sin precedentes.

Una advertencia sobre la unidad

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Larroque aseguró que la unidad es “una condición sine qua non” en la historia del movimiento, pero advirtió que hoy no alcanza con repetir fórmulas. “La sociedad no perdonaría que volvamos a generar un amontonamiento sin claridad programática”, remarcó. Y añadió: “Tenemos que construir algo con frescura, motivar, renovar la metodología. No basta con juntar nombres”.

El diagnóstico del ministro es contundente: el fracaso electoral de 2023 mostró los límites del esquema armado en 2019, y el nuevo ciclo político requiere más que acuerdos de cúpula. “Esta crisis nos demanda mucho más que unidad. Hay que convocar desde otro lugar, con otra lógica”, explicó.

Kicillof también evitó definiciones

Las palabras de Larroque sintonizan con el silencio prudente del propio gobernador Axel Kicillof, quien días atrás también eludió confirmar si se mantendrá el desdoblamiento. “Estamos en otro país en este momento”, respondió el mandatario al ser consultado sobre el tema, en alusión directa al impacto que generó la detención de Cristina Fernández de Kirchner tras anunciar su candidatura en la Tercera Sección Electoral.

“No sé. Ha pasado algo tremendo y las consecuencias las vamos a ir viendo con el tiempo”, agregó Kicillof. Y sentenció: “Estamos ante un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva”.

Ambos funcionarios coinciden en un punto: no hay margen hoy para especulaciones electorales. La prioridad pasa por procesar el temblor institucional y redefinir los pasos del oficialismo bonaerense en un escenario totalmente alterado.