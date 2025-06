La detención de Cristina Fernández de Kirchner, días después de oficializar su candidatura en la Tercera Sección Electoral, provocó un cimbronazo político de proporciones históricas dentro del peronismo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse públicamente, a través de un comunicado en redes sociales.

Horas más tarde, consultado sobre el futuro del calendario electoral bonaerense, evitó dar definiciones concretas y respondió: “La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”.

“Estamos en otro país en este momento”, repitió más de una vez en un intento por dimensionar el impacto del fallo que derivó en la detención de la expresidenta. Sus declaraciones a última hora de este martes, entrevistado en un programa de streaming, dejaron más dudas que certezas.

“No me puse a pensar escenarios”

Aunque ya estaba decretado el desdoblamiento electoral respecto a las elecciones nacionales, Kicillof no quiso confirmar si se mantendrá la fecha de los comicios provinciales, fijada para el 7 de septiembre. Consultado al respecto, respondió: “Hoy te diría que las elecciones son el día que son, y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

El mandatario bonaerense reconoció que no tuvo margen para evaluar el escenario político: “Estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”. Y agregó: “Obviamente hoy no te puedo decir nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva”.

Un “terremoto político” y la incertidumbre del Unión por la Patria

La detención de Cristina generó una reacción inmediata dentro de Unión por la Patria, con manifestaciones de rechazo de gobernadores, legisladores y organizaciones sociales. Kicillof, una de las figuras de mayor peso en el armado bonaerense, también fue categórico al calificar la resolución judicial: “Yo de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza”.

Para el gobernador, el daño institucional es profundo: “Sí creo que para el peronismo y para la Argentina y para la dirigencia que esta situación perdure es realmente una vergüenza. Algo muy, muy dañino, muy dañino”.

También apuntó contra sectores económicos y mediáticos que celebraron la salida de Cristina del escenario electoral. “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula, donde el partido judicial da, quita libertades y todo tipo de situaciones sin motivo?”, lanzó.

Kicillof, el futuro y un silencio estratégico

A pesar de las especulaciones, Kicillof no dio señales claras sobre los próximos pasos del peronismo en la provincia. Evitó hablar de reconfiguraciones electorales y tampoco se refirió a posibles candidaturas alternativas. “Me parece que por eso empezar a hablar de hipótesis, en esta situación... Yo lo que digo es que Cristina de ninguna manera, de ninguna manera tiene que estar presa”, enfatizó.

Sobre un posible indulto a la expresidenta —en caso de que él llegara a ocupar la presidencia—, el gobernador no se comprometió con una respuesta directa, pero dejó entrever su postura: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”.

La detención de Cristina encuentra al peronismo en plena efervescencia interna. Kicillof lo admitió sin rodeos: “Estamos todos un poco conmovidos”. Y reiteró: “Estamos en otro país en este momento”.