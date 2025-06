Tras la condena a CFK, el peronismo se rearma y recalcula su interna bonaerense

La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a Cristina Fernández de Kirchner marcó un punto de quiebre en el escenario político nacional y, sobre todo, en la interna del peronismo bonaerense. La inhabilitación perpetua de la ex presidenta para ejercer cargos públicos no solo sacude la estructura simbólica del kirchnerismo, sino que abre un proceso inédito de recomposición en el PJ provincial, con múltiples actores midiendo sus pasos en una campaña que se recalienta sin CFK como candidata.

Desde la sede nacional del partido, en la calle Matheu, Cristina intentó dar una señal inmediata: está afuera de las listas, pero no del poder. Reivindicó su discurso de “proscripción” y apuntó contra lo que definió como un “cepo al voto popular”. Sin embargo, más allá de los gestos, hay una realidad ineludible: por primera vez en más de dos décadas, el peronismo bonaerense deberá disputar una elección sin su principal figura en la boleta.

Kicillof, Massa y los gestos de contención

La sentencia definitiva de la Corte activó reflejos defensivos dentro del oficialismo. El gobernador Axel Kicillof —quien hasta hace días protagonizaba una interna feroz con CFK por el control del PJ bonaerense— se acercó a Matheu para mostrar respaldo.

El gesto fue interpretado como una apuesta a la unidad, tal como revelara ayer en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, tras reunirse junto a sus pares del Movimiento Derecho al Futuro con el mandatario bonaerense. La visita de Kicillof también buscó frenar cualquier atisbo de vaciamiento del poder partidario por parte del kirchnerismo.

Sergio Massa también dijo presente. El líder del Frente Renovador reapareció junto a Cristina en una postal cargada de simbolismo, pese a que su espacio difundió un documento por fuera del núcleo K. Incluso Guillermo Moreno, crítico acérrimo de la ex mandataria y responsable de dividir el voto peronista en la última elección porteña, fue a saludarla. Esos gestos de unidad, aunque heterogéneos, revelan un punto clave: más allá de diferencias tácticas, el fallo judicial logró alinear —al menos en lo discursivo— a un peronismo que venía a los tumbos.

El lugar vacío en la Tercera Sección Electoral

Uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el PJ es definir quién ocupará el lugar de CFK como cabeza de lista en la estratégica Tercera Sección Electoral, que concentra buena parte del caudal de votos del conurbano sur. Allí, la ex presidenta jugaba de local y su ausencia abre un hueco difícil de llenar, tanto por su peso simbólico como por su capacidad de arrastre.

La posibilidad de que CFK transforme su domicilio —donde cumplirá la condena de manera domiciliaria— en un epicentro de movilizaciones peronistas no está descartada. Lo que sí descartan en su entorno es una retirada pasiva. Por el contrario, evalúan sostener su protagonismo desde afuera del sistema electoral, reforzando su lugar como referente y contrapunto al gobierno de Javier Milei.

Entre la unidad forzada y el recambio que no llega

La condena dejó al PJ ante un doble dilema: cómo sostener la unidad forzada por el fallo, y cómo gestionar el inevitable proceso de recambio. La ex presidenta ya no podrá competir, pero tampoco está dispuesta a correrse del tablero. Y aunque la idea de un fin de ciclo sobrevuela, en la práctica nadie se atreve aún a desafiar abiertamente su liderazgo.

“Difícil que alguien vaya a desmarcarse antes de octubre”, deslizó un dirigente de peso en el partido. El cálculo es simple: Cristina todavía garantiza un piso de votos clave para sobrevivir electoralmente. Pero también funciona como techo. La discusión no es nueva, pero ahora cobra otra dimensión: ¿cuánto pesa el liderazgo de CFK sin la posibilidad de ser candidata?

Milei, entre el oportunismo y la necesidad de un rival

Del lado del oficialismo nacional, el fallo fue celebrado como una victoria institucional, aunque no sin contradicciones. Javier Milei lo difundió en redes sociales, pero prefirió enfocar sus críticas en los medios que filtraron la supuesta estrategia de su espacio para enfrentar a CFK en las urnas bonaerenses. El entorno de Karina Milei había alimentado la expectativa de que la Corte demorara su fallo hasta después del cierre de listas.

En Olivos, se preparaban para una campaña polarizada, con Cristina como enemiga ideal. Su salida de escena complica ese esquema. De hecho, en sectores del oficialismo crece la preocupación por la ausencia de un antagonista con peso simbólico equivalente a nivel nacional. El gobierno libertario necesita un adversario visible, y CFK encarnaba a la perfección ese rol.

Una batalla abierta en ocho frentes

La elección bonaerense, desdoblada por decisión de Kicillof, pondrá en juego a todas las secciones electorales. Sin la figura de CFK concentrando la disputa en el sur del conurbano, se abren interrogantes sobre las estrategias del peronismo: ¿apostar a intendentes fuertes? ¿Refugiarse en la marca PJ? ¿Nacionalizar la campaña o privilegiar lo local?

La condena a CFK no solo cierra una etapa judicial. También acelera una etapa política que el peronismo no tenía planificada. En un escenario de alta incertidumbre, con internas latentes y liderazgos en disputa, la pregunta ya no es si Cristina puede ser candidata. Es si el peronismo puede sobrevivir sin ella.