Katopodis: "El miércoles vamos a acompañar a CFK a Comodoro Py y de vuelta a su casa"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, informó desde sus redes: "El miércoles 18 va a ser una movilización abierta, plural y ciudadana para acompañar a CFK desde San José a Comodoro Py y de vuelta con ella a su casa".

Cabe indicar que la expresidenta Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida tras el fallo unánime de la Corte Suprema.

Por otro lado, Katopodis declaró "La sentencia a CFK no es un episodio solo para la vida política, tiene que ser un hecho fuerte y contundente que toque a los argentinos. Esto no empezó en Comodoro Py, empezó cuando los esfuerzos y los beneficios se podían repartir de otra manera y fueron Néstor y Cristina los que resolvieron cosas de la vida de la gente. Eso en la Argentina no está cerrado porque hay un pueblo que se moviliza".

Sobre la condena a la expresidenta, Katopodis dijo "Están rompiendo la democracia, no hay país con una Justicia así. Tenemos que contarlo bien: este fue un golpe fuerte que tiene que ver con lo que representa CFK, pero también con cómo queremos vivir en la Argentina".

"No solo lo podemos encerrar en una épica militante, no puede ser únicamente cosa de la clase política. Es un problema para la vida de los argentinos y argentinas", agregó.

"Milei, Macri y los poderosos de la Argentina proscribieron a CFK"

El ministro aseguró que Milei y Macri "Están exponiendo a un pueblo de paz a una tensión insoportable. Siempre dijimos que es contra el Peronismo y contra los dirigentes que le cumplieron a la gente, imponiéndole límites al poder económico y ampliando derechos".

"Ahora estamos viviendo un régimen autoritario que encarcela opositores y busca disciplinar las protestas con represiones salvajes mientras destruyen trabajo y endeudan a generaciones. Vamos a estar en la calle para recuperar la democracia y un país para todos".

Gabriel Katopodis apuntó contra el gobierno de Milei

En recientes declaraciones radiales, Katopodis indicó "No es solo que la cosa está mal. El rumbo es el incorrecto. ¿Por qué desde que llego Milei los ricos no pagan impuesto, en la Argentina no hay Obra Pública, los docentes y médicos del Garrahan no pueden ganar bien, los medicamentos son los más caros del mundo? Lo único barato es viajar al exterior y comprar autos de lujo. Pero lo básico para la gente es imposible".