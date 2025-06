La Carlos Menem se lanza y desafía al armado de Caputo en PBA

En plena cuenta regresiva para el cierre de listas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la interna libertaria suma tensión: la agrupación “La Carlos Menem”, con vínculos con el armador oficialista Sebastián Pareja, prepara su desembarco formal en el Conurbano para disputarle espacio en el armado a “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo referenciado en Santiago Caputo.

El acto está previsto para este martes a las 18 en Avellaneda, uno de los bastiones de la Tercera Sección Electoral. La excusa formal es el homenaje por el 30º aniversario de la reelección del ex presidente Carlos Saúl Menem, pero el verdadero objetivo es mostrar volumen político y marcar territorio ante el otro espacio libertario que intenta posicionarse en el armado de listas.

Entre el homenaje y la rosca

La presencia de Pareja, por ahora, no está confirmada. El funcionario mantiene un perfil bajo mientras ajusta detalles con Cristian Ritondo, pero en la agrupación se ilusionan con su llegada. No es un dato menor: Pareja fue uno de los pocos sobrevivientes del armado que impulsó Karina Milei durante la campaña presidencial.

En el centro del evento estará el secretario general de La Carlos Menem, Enzo Di Fabio, quien adelantó que el espacio busca posicionarse con “cuadros con volumen político que no vienen de ninguna casta residual”. En tal sentido, subrayó que el objetivo es evitar los errores de 2023, cuando las listas libertarias se cerraron con lo que había a mano. “Este año tocan caras presentables”, remarcó.

Dardos al caputismo

Desde la agrupación no ocultan sus diferencias con “Las Fuerzas del Cielo”, que juegan fuerte en redes sociales con apoyo de referentes como el Gordo Dan. Di Fabio ironizó con que ellos no son “militantes digitales” sino una “fuerza territorial”, y que La Libertad Avanza debe “golpear con los dos brazos: la comunicación y el territorio”.

“Las redes sociales no son nuestro campo, por eso no participamos en las discusiones de Twitter. No estamos ni a favor ni en contra de nadie”, planteó el dirigente de 35 años que fue secretario parlamentario del interbloque Provincias Unidas y hoy asesora al bloque de LLA en Diputados.

Quiénes son y qué buscan

La Carlos Menem fue fundada en octubre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora busca afianzar su presencia en el conurbano bonaerense, con el foco puesto en el armado de listas legislativas, por ahora desdobladas.

En Avellaneda, la agrupación se referencia en Sebastián Tejo, con paso por el Frente Renovador y el PRO, actual trabajador de la ANSES y cercano a Cristian Frattini. En otros distritos, cuentan con nombres como Marcela Cesare en Tigre, Ricardo Rij en Quilmes y Adrián Salazar en Esteban Echeverría. También postulan a Rij para la Legislatura bonaerense.

En la Primera Sección, proponen a Federico Perez Grote en Tigre, Marcelo Chirizola en Pilar, Luca Beninato en Merlo y al cofundador Fidel Kohan y Agustín Castiglione en San Isidro. Según Di Fabio, se trata de una estructura “construida sin caja, desde el llano”.

Entre Menem y Milei

La agrupación apela a una narrativa que une el legado del riojano con el actual presidente. En sus redes, convocaron al acto bajo el lema: “Ayer Menem, hoy Milei”. Y si bien afirman que no hay candidaturas definidas, Di Fabio aseguró que buscarán cuidar “la agenda del Presidente, especialmente en la defensa de la vida, la familia, el orden y la propiedad”.