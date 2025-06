El peronismo bonaerense entra en zona de definición

Este fin de semana, Sergio Massa sacudió el tablero del peronismo bonaerense con una reunión por videoconferencia junto a más de 300 dirigentes de toda la provincia. Legisladores, intendentes y concejales escucharon un mensaje que no dejó lugar a dudas: el Frente Renovador no está dispuesto a quedar afuera del armado electoral. “La unidad se construye con generosidad, no hay margen para mezquinos”, lanzó Massa.

Fue una advertencia directa a los sectores que, bajo la conducción de Máximo Kirchner, buscan reordenar el espacio sin concesiones amplias. De hecho, Massa fue más allá y dejó abierta la puerta a una lista propia si no hay acuerdo: “Si hay dos propuestas del peronismo, puede haber tres”, aseguró, deslizando incluso que podría convocar a sectores del radicalismo que no comulgan con La Libertad Avanza.

"Peronismo o Milei": la consigna que busca instalar Massa

En medio de un escenario tenso, el exministro de Economía bajó una línea política clara. “Esto es Peronismo o Milei”, repitió ante su tropa, planteando una dicotomía que apunta directo al electorado. El Frente Renovador reclama integración real en el armado del panperonismo que enfrentará al oficialismo libertario en las elecciones del 7 de septiembre (provinciales) y del 26 de octubre (nacionales).

Aunque Massa respaldó que Axel Kicillof defina las cabezas de listas seccionales, exige una estructura electoral consensuada, reglas claras y una junta electoral única. “Hay que contener al Frente Renovador, al kirchnerismo y al MDF en las listas para dar el ejemplo”, insistió.

El MDF fortalecido, La Cámpora en movimiento

Mientras tanto, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), conducido por Kicillof, juega a dos puntas. Desde La Plata aseguran que están dispuestos a buscar una lista unificada, pero no a cualquier precio. “Primero tienen que alinearse entre ellos para poder sentarse a negociar con nosotros”, fue la frase que bajaron desde el entorno del gobernador.

El MDF, que tomó impulso con la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner del 18 de junio, prepara plenarios seccionales y busca hacer valer su propio peso político en las listas. Por ahora, Kicillof se mantiene en silencio, pero observa con atención los movimientos de Massa y Máximo.

Reunión clave este martes: ¿se encamina la unidad?

Este martes, en la sede del PJ bonaerense en la calle Matheu 130, se dará una reunión que podría empezar a definir el futuro inmediato del peronismo provincial. A esa mesa llegarán el Frente Renovador, el PJ, La Cámpora y se espera la participación del MDF.

Facundo Tignanelli (camporista) y Rubén Eslaiman (massista) quedaron al frente de las negociaciones, junto a los apoderados Gerónimo Ustarroz, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Sofía Vannelli. El objetivo inmediato es cerrar la estructura legal antes del 9 de julio, fecha límite para la presentación de alianzas. El plazo para inscribir listas vence el 19 de julio.

Massa digitaliza el peronismo y desafía al modelo clásico

Otra de las definiciones fuertes del fin de semana fue la estrategia de campaña. “El peronismo será digital y 2.0 o no será”, advirtió Massa, diferenciándose del enfoque más clásico y personalista del kirchnerismo. Su plan: mensajes simples, redes sociales como centro de la militancia, y propuestas ligadas a empleo, pymes, seguridad y el interior productivo.

La tensión interna, las definiciones por tomar y un gobierno nacional que no da tregua configuran un escenario en el que el peronismo bonaerense aún no logra cerrar filas. El martes puede ser el principio de una síntesis... o de una ruptura.