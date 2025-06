Asueto eliminado: tensión entre el Gobierno y ATE

El Gobierno de Javier Milei eliminó el asueto por el Día del Trabajador del Estado, que se celebra cada 27 de junio. La medida fue confirmada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que “el Estado no puede otorgar beneficios que no existen en el sector privado”.

La decisión implica que las oficinas de la administración pública nacional trabajarán con normalidad, aunque las provincias aún pueden decidir si adhieren o no. En el caso de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof no anunció cambios y mantiene la jornada no laborable vigente.

Argumentos oficiales y decreto inminente

Adorni justificó la eliminación del asueto como parte de un esquema que busca igualar condiciones laborales entre estatales y privados. “El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, declaró en conferencia de prensa.

Además, sostuvo que el día libre “se financia con el aporte de cada contribuyente”, y que “trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario”. El decreto con la medida será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

La ley vigente y posibles controversias legales

El Día del Trabajador del Estado fue oficializado por el Congreso Nacional en 2013, a través de la Ley 26.876, y se estableció como jornada de reconocimiento para quienes prestan servicios en los distintos organismos públicos. Aunque no es un feriado, sí se aplica como asueto administrativo para los trabajadores de la administración pública.

El decreto que emitirá el Ejecutivo podría entrar en conflicto legal con esa normativa, ya que sólo el Congreso tiene facultades para derogar leyes, lo que podría derivar en una disputa judicial si hay presentaciones formales por parte de los sindicatos.

Reacción sindical: ATE cruzó al Gobierno y habló de “régimen autoritario”

El primero en alzar la voz fue Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, quien desde sus redes sociales calificó la medida como “un nuevo acto despótico”. Acusó al vocero presidencial de “llenar de familiares y militantes libertarios” la Secretaría de Comunicación.

“Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”, lanzó Aguiar en su cuenta de X (ex Twitter). El dirigente también advirtió que “quieren destruir el Estado y también a los estatales”, y advirtió que la eliminación del asueto representa un ataque directo a la identidad del empleado público.

En uno de sus mensajes más duros, Aguiar afirmó: “Sólo el Congreso puede derogar una ley que el mismo sancionó”. Con ese planteo, se abre la posibilidad de una presentación judicial o administrativa por parte del gremio, que no descarta iniciar medidas de fuerza si se oficializa la decisión del Ejecutivo.