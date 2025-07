Los 16avos de final de la Copa Argentina entraron en su etapa decisiva y, tras las victorias de Racing e Independiente Rivadavia, solo quedan cuatro partidos para completar los cruces de octavos. El torneo, que otorga un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, empieza a perfilar una instancia final con duelos prometedores.

En San Luis, Racing dio una muestra de carácter frente a San Martín de San Juan. El equipo dirigido por Gustavo Costas comenzó en desventaja por el tanto de Horacio Tijanovich, pero logró revertir el marcador. Con un doblete de Adrián “Maravilla” Martínez y otro gol de Adrián Balboa, la Academia se impuso por 3-1 en el Estadio Juan Gilberto Funes y se aseguró un lugar en octavos.

Ahora, el conjunto de Avellaneda enfrentará a Deportivo Riestra en la próxima instancia. Si consigue superar al Malevo, podría protagonizar un atractivo cruce de cuartos frente a River Plate, en caso de que el Millonario también avance.

Independiente Rivadavia eliminó a Platense por penales

La otra victoria de la jornada fue para Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Platense en un duelo muy disputado que se definió desde los doce pasos. El Calamar, que estrenaba su reciente título local, comenzó en ventaja gracias a un penal convertido por Sebastián Villa. El delantero colombiano aprovechó una mano en el área de Tomás Silva para abrir el marcador.

Pese a estar abajo en el resultado, el conjunto de Vicente López reaccionó con intensidad. Logró empatar antes del cierre del primer tiempo con un gol de Leonel Picco, que capturó un rebote tras un córner. En el complemento, La Lepra volvió a adelantarse con un tanto de Kevin Retamar, asistido por Villa. Sin embargo, Guido Mainero igualó el encuentro 2-2 con otro penal a falta de quince minutos.

La definición desde los once metros fue favorable al equipo mendocino, que se impuso 3-1 en Rosario. Ezequiel Centurión fue figura al contener dos disparos y darle el pasaje a octavos a Independiente Rivadavia, que ahora enfrentará a Central Córdoba de Rosario.

Expectativa por los grandes: River, Boca y San Lorenzo aún deben jugar

Aún restan cuatro partidos para completar la lista de clasificados. Uno de ellos es el que tiene como protagonistas a River Plate y San Martín de Tucumán, que todavía no tiene fecha confirmada. El Millonario se encuentra además en el foco del mercado de pases: está próximo a cerrar la incorporación de Maximiliano Salas, figura del campeón de la última Copa Sudamericana, tras pagar una cláusula de rescisión cercana a los 9.4 millones de dólares.

Otro duelo pendiente es el de Boca Juniors frente a Atlético Tucumán, en un cruce que también influirá en la parte alta del cuadro. Además, este jueves Instituto enfrentará a Huracán desde las 19:45, mientras que el sábado San Lorenzo se medirá con Quilmes a las 16:45.

Resultados anteriores y sorpresas en 16avos

La fase de 16avos comenzó con algunas sorpresas, como la eliminación de Gimnasia y Esgrima La Plata a manos de Central Córdoba de Rosario, equipo que lidera la Zona A de la Primera C.

Otros clasificados fueron:

Unión, que eliminó por penales a Rosario Central.

Deportivo Riestra, que dejó atrás a Deportivo Armenio.

Aldosivi, que venció a Estudiantes desde los doce pasos.

Lanús, que se impuso 2-0 ante Vélez.

Newell’s, que ganó 2-0 a Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors, que goleó 3-0 a Excursionistas.

Tigre, que derrotó 2-0 a Banfield.

Belgrano, que dio vuelta un partido complejo y venció 3-2 a Defensores de Belgrano.

Independiente, que le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza.

Así están los cruces de octavos de final

Con los últimos resultados, así está conformado el cuadro de octavos de final de la Copa Argentina:

San Lorenzo/Quilmes vs. Tigre

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario

Racing vs. Deportivo Riestra

Unión vs. River Plate/San Martín de Tucumán

Boca Juniors/Atlético Tucumán vs. Newell’s

Belgrano vs. Independiente

Aldosivi vs. Argentinos Juniors

Lanús vs. Instituto/Huracán

Los próximos días serán claves para terminar de definir el cuadro completo, con la expectativa latente de posibles cruces entre los equipos grandes del fútbol argentino.