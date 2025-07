Entrevista GLP. Gustavo Barrera, en la mira por la inseguridad en Villa Gesell: “El flagelo crece y no hay respuestas”

Gustavo Barrera suma críticas cada vez más explosivas en Villa Gesell. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión quedó bajo fuego por presuntos negociados con empresas, fotomultas con fines recaudatorios, el derrumbe del hotel Dubrovnik y una grave denuncia por acciones intimidatorias de funcionarios municipales. A esto se suma un alarmante crecimiento del delito, cada vez más violento.

En este contexto, el concejal de La Libertad Avanza, Emiliano Peluffo, disparó contra la falta de rumbo del Ejecutivo local. Acusó a Barrera de impulsar “políticas empobrecedoras”, dejar barrios olvidados, calles destrozadas tras cada lluvia y un sistema sanitario en crisis. También denunció que los proyectos presentados por la oposición quedan cajoneados, y que la inseguridad ya supera incluso a la salud en la escala de preocupación vecinal.

–Como concejal, pero sobre todo como vecino, ¿cuál es su balance general de la gestión de Gustavo Barrera al frente del municipio? ¿Diría que Villa Gesell está hoy mejor o peor que hace algunos años?

Es una gestión que viene de la mano de estas formas de gobernar, a estas líneas de mandato de Axel Kicillof. Un gobierno que podría tener un montón de posibilidades en cuanto a generar puestos laborales, fomentar políticas que permitan el desarrollo de los vecinos, y sin embargo, lo único que genera son políticas empobrecedoras.

En cuanto al orden y la seguridad, también son un reflejo de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Igual que con la infraestructura y servicios, no hay visualización, no hay proyección.

–Desde el bloque han denunciado una creciente ola delictiva en la ciudad. ¿Tuvieron alguna respuesta del Ejecutivo a los más de veinte proyectos que ya presentaron?

No, no tuvimos. Hoy, todos los proyectos que se presentan que buscan brindar mejoras para el orden de vida de los pobladores de Villa Gesell, lamentablemente están durmiendo en cajas dentro de las comisiones. Cualquier tipo de pedido de informe que uno pueda llegar a presentar es rechazado.

Los concejales estamos para velar por el orden y generar pedidos para saber el estado en el que se encuentran diferentes cuestiones, ya sea una construcción, un pedido de fondos, ver en qué condiciones se encuentran los empleados municipales, el orden de las diferentes secretarías. Pero toman como una ofensa los pedidos o que ejerzamos nuestra función de contralor.

–También reclamaron la creación de una comisión especial de seguridad. ¿El avance delictivo se volvió una de las principales preocupaciones de los vecinos?

Sí. Hasta hace unos años atrás, en el orden de los reclamos primero venía la salud, segundo la seguridad y tercero los puestos de trabajo. Hoy, tenemos el flagelo de la inseguridad y la salud casi cabeza a cabeza.

–¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de la salud pública en el municipio?

Lamentablemente no está bien tomada en cuenta, no está bien gestionada. Contamos con pocos profesionales, mal pagos. Contamos con un hospital municipal y mil millones de salitas. Son construcciones modulares que se han generado pero que no cumplen la función que deberían cumplir.

–Vecinos denuncian abandono de calles, falta de mantenimiento y retrocesos en avenidas clave como la 3. ¿Sienten que los barrios han quedado en el olvido? ¿Cómo lo vive usted?

Cada vez que tenemos lluvias, por ejemplo, se barren las calles de arena y quedan campos de combate. Ningún auto común y corriente puede transitarlas. El municipio no planifica sobre estas situaciones, para generar mejoras y no tener que pasar la máquina cada vez que llueve.

Es un bucle interminable. Llueve, se destruyen las calles, pasa la máquina. No hay proyección y no hay estratificación. Es a medida que va sucediendo, trabajan on demand y siempre sobre resultados que no son óptimos.

–Muchos vecinos están desencantados con la política tradicional. ¿Qué propuestas concretas plantea su bloque para mejorar la vida de quienes ya no creen en los de siempre?

Venimos trabajando en diferentes planes de acción para generar, o brindar una imagen de mayor seguridad. Necesitamos contar con una Secretaría de Seguridad que genere políticas de acción con respecto a estos flagelos que estamos viviendo.

Este es un pueblo, sabemos dónde vive cada una de las personas. También necesitamos leyes y fiscalías que vayan de la mano, y que no haya más puerta giratoria por la que entren y salgan los que comenten ilícitos.