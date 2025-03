Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión del intendente Gustavo Barrera en Villa Gesell acumula críticas por el “abandono” de la salud pública, graves problemas de inseguridad y la reciente denuncia que involucra a funcionarios municipales en un presunto intento de asesinato.

En esta oportunidad, Luis Vivas, concejal de la Libertad Avanza, habló sobre el estado crítico en el que se encuentra Villa Gesell y apuntó directamente contra Barrera, acusándolo de haber "fundido" la ciudad. Además, denunció la instalación de radares de fotomultas con fines recaudatorios y la relación del intendente con empresas de transporte beneficiadas irregularmente por el municipio.

-Desde 2014 Gustavo Barrera es intendente de Villa Gesell. Desde su rol de concejal y también como vecino, ¿cómo evalúa hoy su gestión?

Yo siempre observé, fui siguiendo este gobierno, la verdad que nunca dio pie con bola, fuimos perdiendo el transporte, fuimos perdiendo empresas locales, fuimos perdiendo turismo. Después lo de Fernando Báez Sosa fue lo peor que nos pudo haber pasado, y el derrumbe en Dubrovnik, lo más cercano, pero nunca hubo una política de turismo, la ciudad empezó gradualmente a estar abandonada.

-¿Barrera está camino a fundir Villa Gesell?

No, no está camino a fundir, ya lo fundió hace rato. Lamentablemente el gobernador de la provincia no lo ve, o yo pienso que ya lo vio porque ahora el gobierno de Villa Gesell está intervenido a escondidas, pero con gente de (Andrés) Larroque, con gente que ha venido del gobierno nacional, hay un grupo de 4 o 5 exfuncionarios de otros municipios y del gobierno provincial y nacional que están tratando de manejar Villa Gesell.

-Usted también advirtió sobre la reciente instalación de radares de fotomultas en Gesell, asegurando que no buscan prevenir accidentes, sino recaudar. ¿Por qué?

Sí, ya lo he mostrado en las pruebas, cuando lo he denunciado públicamente, con la salida del exministro de la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con el tema de la vinculación con el tema de una empresa de radares que estaba en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en distintas rutas, da la casualidad que los radares en Villa Gesell aparecen al mismo tiempo.

Cuando yo lo digo no se me discute, muestro documentación de esa empresa, que estaba en la ruta haciendo multas, y a la vez aparecen las fotomultas dentro de la ciudad en forma sorpresiva. La casualidad nos dirigía a esa lógica, cosa que no se me desmintió en ningún momento, y tampoco hubo una contestación cuando le pregunté al municipio por la instalación de esas cámaras.

-También vinculó la implementación de las fotomultas con el exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien renunció a fines del año pasado. ¿Qué conexión había entre él y el intendente Barrera?

Sí, porque nosotros tenemos una empresa de transporte que viene de emergencia en emergencia, siempre se escondieron las licitaciones, para renovar esta misma empresa o darle la oportunidad a otra empresa de transporte que venga, con muchas irregularidades, con funcionarios municipales trabajando para la empresa y para el municipio.

El intendente Barrera yéndose de vacaciones con los dueños de la empresa a Brasil, también llevando al dueño, después de muchas irregularidades e incumplimientos, a la provincia de Buenos Aires, a sentarse con el ministro y ser beneficiarios de beneficios económicos de la provincia de Buenos Aires como subsidios, cuando subsidiaban creo que 21 colectivos, de los cuales trabajaban solamente 8.

La verdad que no voy a decir nada del ministro, porque el ministro por ahí no sabía bien esto, pero sí se veía la cercanía del intendente al empresario, que gracias a Dios creo que este sería uno de los últimos meses que está en Villa Gesell, porque a raíz de todo esto y de lo que yo fui haciendo durante este año como concejal, una empresa tuvo la oportunidad de comprar un pliego y realmente la licitación se dio a conocer, porque la estuve esperando y la hice conocer yo, porque no fue publicada en ningún lado más que en el boletín oficial de la ciudad, no en medios públicos como corresponde.

Eso nos lleva a certificar que el intendente tenía una relación muy cercana con este ministro, que estaba involucrado voluntaria o involuntariamente con los negocios de Gustavo Barrera y el transporte en la ciudad.

-La inseguridad es otra de las preocupaciones de los vecinos. Usted reclamó la declaración de la emergencia en esta área.

Escuchando a los vecinos, viendo que no salíamos de lo que es la inseguridad en esta ciudad, en abril de 2024 pido la emergencia en seguridad, donde el intendente, por no darme la razón, viendo que yo iba a ser un rival para él, ese mismo día en una sesión extraordinaria que había pedido yo acompañado por la oposición, declara la emergencia en el municipio, declara todo en emergencia.

Y como uno sabe, cuando está todo en emergencia, no está nada en emergencia, porque es lo mismo, y se sacan fondos de otro lado para poner en seguridad, porque él declara todo en emergencia. Este año, a principio del año, pasa exactamente lo mismo. Ellos no ven la inseguridad. En el año anterior, en el 2024, fue unánime la respuesta a que no había inseguridad. Tenemos en esta gestión muchos fallecidos por la inseguridad, cosas que no se han descubierto en nuestro municipio. La corrupción mató gente. La última fue el Dubrovnik, algo totalmente bajo un manto de corrupción.