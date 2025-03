-En primer lugar, quiero llevarla al ámbito nacional. Desde el bloque Acuerdo Cívico, que responde a Facundo Manes en la Legislatura, condenaron la agresión de Santiago Caputo. ¿Les preocupa que dirigentes, incluido el presidente, hayan minimizado lo ocurrido tras la apertura de sesiones?

Lo ocurrido el sábado en el Congreso es de una gravedad institucional preocupante. Aún más inquietante es ver cómo algunos dirigentes políticos minimizan lo sucedido, lo que solo contribuye a naturalizar la violencia y la falta de respeto por las instituciones.

Nos preocupa enormemente que, por pensar distinto y por mostrar una Constitución, se generen amenazas y hechos de violencia de esta magnitud. Esto demuestra que estamos frente a un grave problema.

-Ahora, pasemos a la Provincia. Como bloque manifestaron su preocupación por el aumento del delito y le pidieron al gobierno de Axel Kicillof que garantice la seguridad de los bonaerenses. ¿Qué medidas considera urgentes para abordar esta problemática?

Vivo en el conurbano, nací y crecí allí, y esta es una problemática que enfrentamos todos los días. No es un problema de este gobierno en particular, sino de todos los gobiernos que, lamentablemente, no han logrado resolverlo.

Desde hace más de tres años venimos presentando iniciativas en materia de seguridad, con más de 12 proyectos impulsados. Hemos solicitado al gobernador la convocatoria al Consejo Provincial de Seguridad y la creación de una unidad de coordinación del conurbano. Estos proyectos siguen sin ser tratados en la Legislatura, pese a que consideramos que aportarían soluciones concretas.

La seguridad debe abordarse de manera integral, con una mesa de trabajo que incluya a todos los partidos políticos y con capacidad de toma de decisiones. Actualmente, la provincia de Buenos Aires no cuenta con los recursos de la Nación, lo que limita la inversión en tecnología y prevención. Estamos en una situación de emergencia en materia de seguridad y creemos que el gobernador tiene que convocar a todos los actores políticos para buscar soluciones conjuntas y efectivas.

- Por último, ¿qué espera del discurso de Kicillof en la apertura de sesiones legislativas?

Espero un discurso con decisiones en materia de seguridad e infraestructura, en el que se explique los planes para completar las obras pendientes. También espero definiciones en materia electoral. Estamos en un año clave y todavía no sabemos cuándo ni cómo votaremos los bonaerenses. Se habla de boleta única de papel, de un posible desdoblamiento o adelantamiento electoral, y ya es momento de que el gobernador tome una decisión para reducir la incertidumbre de los ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar para que el proceso electoral sea lo menos engorroso para los ciudadanos.