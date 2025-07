Luego de que el Gobierno nacional aprobara una reforma para prestar el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante la venta de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional.

La medida entró en vigencia por medio de la publicación del Decreto 494/2025 en el Boletín Oficial, que contó con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, las autoridades abrieron la posibilidad de que el 90% de las acciones que pertenecen al Estado puedan ser adquiridas a través de una licitación.

Tras ello, el alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresó su preocupación en redes: "Con la venta de AySA, miles de vecinas y vecinos van a quedar sin la posibilidad de contar con el servicio de agua potable y cloacas. Lo repito: las empresas privadas no invierten donde no hay rentabilidad. El agua es un bien esencial, no un producto comercial".

Fernando Gray dijo presente en el aniversario del Club Unión de Padres Los Toritos

"En el Club Unión de Padres Los Toritos, de Monte Grande, participé del festejo por el 37° aniversario y junto a un gran amigo como Hugo "Mono" Peralta recordamos a su esposa y ex presidenta, la querida Griselda, recientemente fallecida, sinónimo de compromiso y solidaridad para con la comunidad y los chicos y las chicas del barrio", comentó el alcalde desde X.

Dijo que se trata de una institución que es sinónimo de comunidad, contención y amor por el deporte. "Fue un encuentro muy especial, marcado por el recuerdo de Griselda Perizotti, ex presidenta y alma de esta entidad, a quien honramos con mucho cariño junto a su marido, el Mono Peralta, a su hijo Maxi y su nieta Agustina", cerró.