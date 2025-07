—¿Qué fue lo que lo motivó a postularse como diputado? Usted ya avisó que no va a ser un candidato testimonial

La verdad que en ningún momento me sentí dentro de una terna. No te digo que estoy totalmente sorprendido —sabíamos que los intendentes iban a ser tenidos en cuenta para conformar la lista de diputados provinciales—, pero sinceramente nunca pensé que podía estar ternado. No especulé con ello, ni tampoco que podía encabezar la lista.

Tomé la decisión por la cercanía que tengo con nuestro pueblo. Los que somos intendentes no queremos jugar con el electorado y decirle algo que no va a pasar. Hay una política de Estado propuesta que es transversal a todos los jefes comunales que hemos estado, con lo cual vamos a seguir cuidando las políticas propuestas de Exaltación de la Cruz.

Y también está el orgullo de nuestra gente de poder llevar, de alguna manera nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestra representación a los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral. Así que voy a asumir la banca y no voy a ser un candidato testimonial.

—Empieza el momento de la campaña. Teniendo en cuenta que la Segunda Sección combina zonas rurales e industriales, ¿cómo planea equilibrar las necesidades de pueblos como Exaltación de la Cruz con otros más productivos como Zárate, San Nicolás o Pergamino?

Estamos hablando de una zona que esencialmente es agrícola-ganadera, y, por supuesto, tenemos que pensar no solamente en los productores, sino también en aquellos que hacen posible que esa producción se lleve adelante, es decir, los trabajadores.

Y, como bien decís, es una zona que está creciendo mucho industrialmente. Es una zona que tenemos que cuidar, sobre todas las cosas: cuidar que las empresas que van llegando sean respetuosas del medio ambiente, que realmente generen trabajo, que produzcan y que hagan un aporte a la economía de la provincia y del país. Pero siempre cuidando la proporcionalidad entre lo que queremos producir y lo que queremos brindarle a la Provincia y a la Nación. Ojalá que podamos colaborar con esto, planificando lo que va a ser la industrialización del cordón.

Diego Nanni, candidato a diputado por la Segunda Sección.

—Con respecto al cierre de Fuerza Patria a nivel provincial, ¿considera que reflejó una verdadera unidad o fue más bien una tregua táctica frente al avance de Javier Milei?

Pasados los momentos de negociación, nerviosismo, tensión y enojos, se buscó la unidad. De lo contrario, hubiésemos salido todos por nuestra cuenta, separados, pero el fin último siempre fue la unidad y buscar la mejor opción, una opción superadora para los vecinos y las vecinas.

Nosotros, los intendentes, quienes hace mucho que estamos en política, desdramatizamos un poco lo que son las tensiones del cierre de listas, porque es parte del folclore. Esto se da siempre, ahora con más exposición, y también porque juegan titanes de la política, como La Cámpora, el Frente Renovador y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el Movimiento Derecho al Futuro, que en su primera presentación ya tiene un papel protagónico.