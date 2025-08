Caputo habló del dólar y culpó al “riesgo kuka”

La jornada del jueves cerró con un nuevo sacudón cambiario. El dólar oficial minorista trepó a $1.380 para la venta en el Banco Nación, marcando la mayor suba diaria en tres meses con un alza de $55 frente al cierre previo. En julio acumuló un incremento del 14%.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio se ubicó en $1.360, mientras que el dólar blue cotizó en $1.330, el MEP en $1.355,41 y el contado con liqui (CCL) alcanzó los $1.358,89. En paralelo, los contratos de dólar futuro también se dispararon. Para agosto, la cotización subió un 4,3%, hasta $1.406, y para diciembre el mercado ya “pricea” un dólar a $1.525.

Qué dijo Caputo sobre la suba del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió por primera vez a la escalada del dólar y calificó la situación como “exagerada”, adjudicando la reacción a lo que definió como “riesgo kuka”, en alusión a la incertidumbre política vinculada al kirchnerismo.

“Esto no es nada que no hayamos vivido en este Gobierno. Algunos se cubren ante la incertidumbre. No es algo que no hayamos esperado”, sostuvo en una entrevista en el streaming Carajo.

“Tenemos que acostumbrarnos a que el dólar flote”

Caputo insistió en su postura de minimizar la volatilidad y defendió el esquema de tipo de cambio flotante: “Lo que es importante que la gente entienda, y que no es común en la Argentina, es que el tipo de cambio flota. Puede subir o bajar”.

A su vez, dejó en claro que el Banco Central (BCRA) solo interviene “en el techo o el piso de la banda”. Según datos oficiales, el valor actual del oficial está 5,6% por debajo del techo de $1.451,5 y 50,6% por encima del piso de $964,1.

“Al que le parezca barato el dólar, que compre. Al que le parezca caro, que venda. No sé por qué se enojan con nosotros”, ironizó el funcionario.

FMI y reservas: qué cambia con el nuevo acuerdo

Caputo también se refirió al reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que modificará las metas de reservas. “Cambia el cronograma de acumulación. Vamos a uno más compatible con la evolución de la macro”, afirmó.

Por último, reiteró que la prioridad del Gobierno es la inflación: “Vamos a estar focalizados en que no sobre ni un peso y que la oferta y la demanda estén lo más equilibradas posible”.