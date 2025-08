Samid calienta la campaña con foco en Provincia

Con el salón principal de Casa Patria colmado, el Frente Patriota Federal lanzó su campaña en la Provincia de Buenos Aires y la candidatura de Alberto Samid como primer postulante a diputado nacional. El acto, celebrado este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a los principales referentes y candidatos del espacio, que busca disputar las elecciones legislativas del 7 de septiembre con listas en las ocho secciones bonaerenses y un mensaje claro: confrontar al gobierno de Javier Milei desde un peronismo nacionalista, popular y federal.

La jornada fue encabezada por Alejandro Biondini, presidente del Frente Patriota, quien celebró “el renacimiento de la hermandad entre el peronismo de Perón y el nacionalismo argentino”. Y agregó: “Todo nuestro apoyo al compañero Samid. Se viene una campaña con mística militante y sentido de Patria”.

Samid, contra la importación de alimentos: “Esto es una locura”

Ovacionado por la militancia, Samid planteó los ejes de su plataforma electoral con un discurso encendido, centrado en la recuperación de la producción nacional. “Estamos importando comida. Esto es una locura. Cierran las PyMEs porque no pueden competir con lo que viene de afuera. Vienen jubilados a pedir mil pesos de carne picada”, denunció en declaraciones previas al acto.

El empresario cárnico también alertó sobre la caída del consumo de carne vacuna y la reducción del stock ganadero. “Pasamos de consumir 70 kilos de carne al año por persona a apenas 48. Y de tener 70 millones de cabezas de ganado a 50. Mientras tanto, Brasil y Paraguay triplican su producción”, afirmó. En ese contexto, aseguró que “la mesa de los argentinos tiene que estar por encima del negocio de unos pocos”.

“El peronismo le va a dar una paliza al Gobierno”

Samid fue terminante sobre el escenario electoral. “El pueblo no aguanta más. El peronismo le va a dar una paliza al Gobierno”, sostuvo. Y explicó que su decisión de volver a la política se dio tras ver el deterioro social que, según dijo, atraviesa a su entorno. “Pensaba estar viajando con mi esposa como los jubilados de países ricos, pero mis amigos están todos mal. No llegan a fin de mes, no pueden pagar remedios. Entonces decidí que tengo que hacer algo con mi experiencia”, señaló.

El exvicepresidente del Mercado Central, con pasado legislativo y notoriedad en medios, aseguró que “todo lo que sea bueno para los que trabajan es positivo”, en alusión a las últimas medidas del Ejecutivo sobre retenciones a la soja. Aunque se mostró crítico de Milei, no descartó valorar políticas productivas puntuales.

Candidaturas con impronta local y territorialidad en toda la Provincia

El FPF presentó listas completas en las ocho secciones electorales de Buenos Aires, con dirigentes de perfil vecinalista, gremial y conservador. En la Primera Sección encabeza Alberto Arienzo; en la Segunda, Verónica Gutiérrez; y en la Tercera, el empresario Diego Thomas. En la Cuarta aparece la dirigente social Sandra García, y en la Quinta, el especialista en seguridad Daniel Ferreyra.

La Sexta Sección estará liderada por Miguel Rodari, la Séptima por el docente José López, y la Octava por Oscar Loyola, exsecretario del Círculo de Suboficiales del Ejército en La Plata. Según voceros del espacio, la estrategia es clara: canalizar el voto desencantado con la polarización y posicionarse como alternativa nacionalista dentro del electorado conservador-popular.

Un Frente que busca capitalizar el malestar social

La apuesta del Frente Patriota Federal se apoya en el descontento con el gobierno de Milei y en el desgaste del peronismo tradicional. Samid, pese a sus antecedentes de campañas fallidas, conserva visibilidad mediática y una fuerte identificación con sectores populares, sobre todo en el conurbano. El acto en Casa Patria funcionó como punto de partida para una campaña que se anticipa intensa y con fuerte despliegue territorial.

“Nos juntábamos a hablar de fútbol y política. Ahora solo se habla de sobrevivir”, resumió Samid. Con ese mensaje directo, el Frente busca hacerse un lugar en una oferta electoral fragmentada, con el foco puesto en la Provincia de Buenos Aires.