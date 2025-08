El intendente Arnaldo Harispe acumula críticas en Lezama por la falta de propuestas, la paralización de obras clave y la ausencia de políticas sociales. Así lo sostiene Lorena Silva, candidata a primera concejal por Fuerza Patria, quien advierte que la ciudad “sigue estancada” y denuncia una gestión “apagada y mediocre”.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, apuntó contra la crisis habitacional, el deterioro del hospital municipal con ambulancias fuera de servicio, los bajos salarios y las malas condiciones laborales de los trabajadores, y acusó al oficialismo de haber convertido el Concejo en una escribanía.

-Lorena, usted ya fue concejal y también candidata a intendenta. Ahora vuelve a postularse como edil. ¿Qué la motivó, en primer lugar, a presentarse nuevamente en estas elecciones?

Así es, he sido concejala 8 años, primero durante el primer gobierno peronista luego de que fuimos municipio autónomo, y luego como oposición. También fui candidata a intendenta.

Lo que me lleva a presentarme nuevamente, primero es mi compromiso para trabajar por la comunidad de Lezama, porque tengo una visión completamente distinta de municipio, de comunidad, de gestión, a la que tiene la actual gestión del intendente (Arnaldo) Harispe, una gestión que viene gobernando desde el año 2015, una gestión totalmente apagada, totalmente mediocre, donde hay muy poca presencia del Estado municipal y donde absolutamente toda la política pública que existe llega de parte de nuestro gobernador Axel Kicillof.

Así que por un lado es mi compromiso, porque creo realmente que la participación política puede cambiar las cosas. Y por otro lado, he sido convocada por compañeros y compañeras, porque cuando uno pertenece a un espacio político tiene que estar donde al resto le parezca que uno puede trabajar mejor para el proyecto político. En algunas reuniones previas se acordó que yo encabezara nuevamente la lista, en este caso, para las elecciones legislativas y así lo hice.

-¿Qué aspectos de la gestión de Harispe considera que requieren un cambio urgente?

Diría que absolutamente todas las áreas de la gestión. La gestión en salud deja muchísimo que desear. Por ejemplo, el hospital municipal, que es un hospital pequeño, de baja complejidad, necesita tener asegurados los traslados y las derivaciones, porque cuando hay alguna situación grave debe trasladar a los pacientes a otras ciudades con mayor complejidad en cuestión sanitaria.

Hospital Municipal de Lezama "Dr. Francisco Quijano".

Y de las cuatro ambulancias que hay en el hospital local, dos estaban fuera de servicio. Nos enteramos por vecinos porque no hay información, no hay un acceso a la información como debería haber. Así que la salud, es un área específicamente complicada en cuanto a la gestión. Después, está la situación salarial de los empleados municipales, que es tremenda.

-¿Cuál es hoy el salario de un empleado municipal de Lezama?

El que recién comienza cobra alrededor de 350.000 pesos, ahora hubo un aumento del 5%, aumento ínfimo que no le gana a la inflación como dice todo el tiempo el intendente. Los trabajadores municipales que tienen que alquilar, no pueden. Muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, han tenido que volver a vivir con sus padres. Esto se suma a que no están dadas las mejores condiciones laborales.

Después no hay ningún tipo de obra pública, lo único que se ha dedicado a hacer Harispe en estos años es pavimento, por supuesto con fondos que llegan de la provincia de Buenos Aires. No hay política de vivienda, hay barrios de viviendas completamente parados y abandonados desde hace años, y hay muchísima necesidad de acceso a la vivienda en Lezama. Tenemos muchísima gente que necesita una vivienda y no puede pagar los alquileres, los precios se han ido por las nubes.

Y después está todo lo que tiene que ver con la recreación, el tiempo libre, el ocio, que también tiene que ver con calidad de vida. No hay una política que tenga que ver con acceso al deporte, a la cultura, a la recreación para todos los vecinos y vecinas. Las propuestas para el receso escolar de invierno han sido pobrísimas.

No hay tampoco políticas que tengan que ver con un desarrollo sustentable del turismo. Por Lezama pasa la ruta 2, por donde pasan millones de personas durante todo el año, y no hay ninguna política que tenga que ver con mostrar Lezama, generar alguna propuesta para que la gente no solo pase por la ruta 2 sino que entre a Lezama a desarrollar distintas actividades.

Tenemos un ámbito rural hermoso, tenemos lagunas, tenemos río y no hay ningún tipo de política pese a que esto generaría un desarrollo económico, sería un motor económico muy importante.

-A partir de este análisis, ¿considera que Lezama está estancada o incluso retrocedió en comparación con ciudades vecinas?

Sí, eso lo marcamos siempre, no solo nosotros sino también los vecinos. Nosotros somos muy cercanos a Castelli, a Pila, distritos similares en cuanto a la cantidad de población, y sí, estamos estancados y también en retroceso porque el tiempo que se pierde en política y en gestión, no se recupera.

Nosotros en Castelli y en Pila vemos una gestión muy activa y que genera todo el tiempo, por ejemplo, políticas de vivienda. Allí se han inaugurado cientos de viviendas en estos años, y acá en Lezama absolutamente nada.

Arnaldo Harispe, intendente de Lezama.

-¿El intendente ha dado alguna explicación sobre este escenario de paralización?

No. El intendente siempre habla de cuando fue delegado, y creo que Lezama lamentablemente sigue siendo una delegación municipal. Esta gestión tiene en la cabeza la idea de que seguimos siendo una delegación municipal.

Esto implica que con lo que recibe de coparticipación, lo que recauda con los impuestos, va haciendo lo que se puede, los servicios, algunas cuadras de pavimento y listo. Después esperamos que llegue de Provincia o de Nación, que por supuesto en esta gestión actual del gobierno libertario no va a llegar absolutamente nada.

No es un intendente con propuestas, con iniciativa, con gestión. La respuesta es la falta absoluta de gestión, la falta de planificación estratégica y de cabeza con visión de futuro para el crecimiento de Lezama.

Entonces, queremos ganar para ingresar al Concejo Deliberante porque le queremos poner un freno al autoritarismo del intendente, a las decisiones unilaterales, a todo lo que pasa en el Concejo, que se ha convertido en una escribanía del intendente.

Todo sale por el voto doble de la presidenta del Concejo. Entonces, queremos poner un freno, por una parte, a ese autoritarismo, a esa falta de discusión política y también, por supuesto, para generar propuestas que le mejoren la calidad de vida a la gente.