Entrevista GLP. Malaisi: “Milei castiga presupuestaria y discursivamente a la sociedad”

—Diputada, en las últimas horas presentó tres proyectos en repudio al veto del Gobierno Nacional al aumento de las jubilaciones y a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Considera que estos vetos forman parte de una estrategia sistemática del gobierno para desmantelar la protección social?

Estoy totalmente convencida de esto, porque lo viene haciendo de manera permanente, sostenida y sistemática. Está afectando cada vez más los derechos de cada una de las personas y los sectores, como el área de educación, con lo del veto a la discapacidad, que en realidad lo que pretende la ley es garantizar una actualización de los aranceles.

Además, la discapacidad viene ya castigada desde hace muchos años, postergada ya con lo que padece cada una de las personas con discapacidad y su entorno, su familia, para conseguir las prestaciones.

Otro sector muy castigado es el del adulto mayor, que tiene una jubilación por debajo del umbral de la indigencia más que de la pobreza. Entiendo que esta es la única forma que tenemos de poder manifestar nuestra voz en nombre de cada una de las personas que día a día padecen toda esta situación, que se agrava, se profundiza y se ve en todos los lugares a donde uno concurre: la gente está con poco ánimo, está con angustia.

El bienestar integral de un ser humano es precisamente tener las necesidades básicas satisfechas, y acá no se está garantizando ni la salud en el caso de las personas con discapacidad, ni la salud en general. Esto es en referencia al veto, pero ya sabemos bien la crisis que tiene el sistema de salud, no sólo en la Nación, sino agudizado en la Provincia.

Con respecto a los jubilados, sistemáticamente este gobierno pone en tela de juicio la labor que hace el Congreso, al no dar continuidad a la previsión social para las personas que han trabajado 30 años de su vida pero que no tienen quizás todos los aportes o no han tenido una regularidad y una continuidad. También desampara, desprotege a las personas que merecen en un determinado momento de su vida tener un descanso, una cobertura social, poder llegar a fin de mes, tener estas necesidades básicas satisfechas.

—Durante una cena de recaudación de fondos en Puerto Madero, el presidente declaró que “si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, la calle tendría que estar llena de cadáveres”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?

Primero que acá no sólo hay un castigo presupuestario, sino también un castigo discursivo, violento. Ejerce permanentemente una violencia institucional y una violencia que la vemos cada miércoles también con las personas que se manifiestan libremente, con los jubilados, con los que desean acompañar a los jubilados.

Al hacer estas declaraciones sigue ofendiendo, como ofende constantemente a todos, todo el tiempo. Lo peor es que no sólo lo hace él desde su investidura presidencial, sino que también lo hacen muchísimos de sus funcionarios.

—En este escenario, ¿qué rol debería asumir la oposición frente a la política de vetos sistemáticos del gobierno?

Creo y espero que tienen que ratificar la ley que se promulgó. Si el Presidente ha amenazado con que lo va a judicializar, que lo haga si quiere, pero nosotros tenemos que demostrar que estamos con el pueblo y para el pueblo.