Bouvier recibió al gobernador y destacó que la Provincia siempre da respuesta

El intendente de Arrecifes ofició de anfitrión del arribo de Kicillof quien puso en funcionamiento patrulleros y motos para reforzar la seguridad. Además, entregó títulos de propiedad gratuitos y netbooks.

Municipales07 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de entrega de nuevos móviles policiales para fortalecer las tareas de prevención y seguridad en el municipio de Arrecifes. 

Arrecifes

Además, con la presencia de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Fernando Bouvier, se otorgaron escrituras gratuitas a familias del distrito. 

Fortalecer la seguridad

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos convencidos de que hay una sola manera de mejorar la seguridad de los y las bonaerenses: invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en una mejor formación de los efectivos policiales”. “Lo que estamos haciendo hoy en Arrecifes es lo mismo que hacemos en los 135 municipios de la provincia: sin los recursos que nos quitó ilegalmente el Gobierno nacional, pero con un gran esfuerzo, sumamos 7 mil patrulleros y motos para llevar tranquilidad a los barrios”, agregó.

Los nuevos patrulleros y las motos, adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense, fortalecerán las tareas de prevención y seguridad en el casco urbano del municipio. 

Arrecifes1

Títulos de propiedad

Además, se entregaron 289 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De ese modo, son 1.160 las escrituras otorgadas en Arrecifes desde el inicio de la gestión. 

“Esta jornada sirve para dar cuenta de todo lo que está en juego: si en la provincia de Buenos Aires aplicáramos esa receta que dice que todo lo debe resolver el mercado, más de 200 familias no estarían recibiendo hoy algo tan indispensable para su futuro como las escrituras de sus viviendas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Los mismos que hablan de libertad son los que quieren destruir el Estado: se trata de una verdadera estafa para los pueblos del interior, donde sin obras, hospitales y escuelas públicas millones de bonaerenses quedarían totalmente excluidos”.

Por su parte, Mena subrayó: “Gracias al programa ´Mi Escritura, Mi Casa´ ya regularizamos la titularidad de más de 150 mil familias de la provincia de Buenos Aires que no contaban con sus escrituras”. En tanto, Batakis remarcó: “Estos títulos de propiedad corresponden mayormente a viviendas construidas por el Gobierno provincial: estamos así otorgando un doble derecho a muchas familias bonaerenses”.

SaltoAlessandro y Bianco inauguraron la ampliación del Centro Universitario de Salto

Bouvier destacó el apoyo de la Provincia

“Es un día muy importante para los vecinos de Arrecifes que están recibiendo el título de propiedad de su inmueble; pero también quiero destacar la entrega de estos patrulleros y motos que demuestran el trabajo articulado que llevamos adelante junto al Ministerio de Seguridad bonaerense. Cada vez que necesitamos de la ayuda de la Provincia, no tuvimos más que hacer un llamado y obtuvimos respuesta”, manifestó Bouvier.

Entrega de computadoras, un minibús y equipamiento ambiental

En el marco del programa “Conectar Igualdad Bonaerense”, se entregaron 29 computadoras para alumnos de tres escuelas del distrito. En tanto, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Kicillof puso en marcha un minibús para la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Martín Fierro”, ubicada en la localidad rural de Todd.

“Hemos escuchado que nos critican por entregar computadoras a los pibes y pibas de la provincia: lo vamos a seguir haciendo hasta el último día porque todos merecen contar con una herramienta que genera mejores oportunidades”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Continuemos defendiendo la educación, la producción y el desarrollo local: con inversión y un Estado presente es como vamos a construir el futuro que todos los bonaerenses se merecen”.

Asimismo, se distribuyeron kits de emergencia climática que contienen motobombas, gomones inflables, generador eléctrico, catres y herramientas varias; y se entregaron árboles de especies nativas para tareas de reforestación.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; los concejales Gonzalo Peralta y Cecilia Contreras; los dirigentes Patricio Gabilondo, María Andrea Di Palma y Marcos Di Palma; la directora de la EESA N°1, Vanesa Tronchoni; y su par de la Escuela Secundaria Nº3, Pedro Navarro; funcionarios y funcionarias provinciales.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

