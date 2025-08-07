El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, recibió al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto a quien inauguró la ampliación del Centro Universitario, que suma infraestructura para que la posibilidad de acceder a la educación superior alcance a más vecinos y vecinas del municipio.

A través del financiamiento del programa Puentes, la obra permitió refaccionar y acondicionar el centro cívico lindero a la sede universitaria para construir allí un aula magna de 126 metros cuadrados y capacidad para casi cien personas. Asimismo, se incorporó mobiliario y computadoras para docentes.

En la jornada, Bianco señaló: “Estudiar y acceder al conocimiento siempre es bueno, nos hace mejores ciudadanos y amplía nuestras perspectivas de acceder a mejores trabajos, pero además genera beneficios colectivos porque permite construir capacidades en los municipios”.

Asimismo, el funcionario añadió: “Mientras el gobierno del presidente Milei recorta el presupuesto y aplica un ajuste feroz en materia de educación, nosotros tenemos la instrucción del gobernador Axel Kicillof de hacer todo lo contrario: ampliar y construir centros universitarios. Con el programa Puentes ya inauguramos 39 de estos centros y estamos dictando carreras en 80 municipios, para trabajar por la educación superior en toda la provincia de Buenos Aires”.

Alessandro: "Es un sueño"

Por su parte, el intendente Alessandro indicó: “Este centro universitario es un sueño que nació en 2020 y hoy es una realidad, para que los chicos que quieren construir un futuro sin moverse de Salto puedan venir a estudiar, acá les brindamos educación y esta es su casa. No escatimamos esfuerzos y vamos a seguir trabajando, como desde el principio, para nunca abandonar a la gente”.

Actualmente, a través de Puentes se encuentran en curso dos tecnicaturas: una en Mantenimiento Industrial, impartida por la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y la otra en Moldes, Matrices y Dispositivos, que dicta la Universidad Tecnológica Nacional. Próximamente comenzarán a cursarse dos diplomaturas: en Comunicación y Marketing Digital, a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en Vinculación en Respuesta Multidisciplinaria a Emergencias y Desastres, que impartirá la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Convenio para obras de OPISU y entrega de computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense

Durante la jornada, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, y el intendente Alessandro firmaron un convenio para llevar adelante la instalación de la red de agua y perforación de abastecimiento en el Barrio Valacco.

Al respecto, la funcionaria señaló: “Esta obra es muy importante para llevar agua de calidad a un barrio que fue perjudicado por la reciente inundación. En un momento en el que se dice que la obra pública no sirve, nosotros la priorizamos y la trabajamos en coordinación con el municipio para que en dos meses se esté iniciando”.

La obra implica la construcción de 2.777 metros lineales de tuberías y 266 conexiones domiciliarias que beneficiarán a 4.000 vecinos con agua segura. Así, el OPISU continúa avanzando en su trabajo de garantizar un hábitat digno y generar oportunidades de progreso para las y los habitantes de los barrios populares de la provincia.

Por otro lado, las autoridades también entregaron 62 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del Anexo 1 de la Escuela Secundaria N° 3, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “2 de Abril de 1982”, la Escuela de Educación Secundaria N° 8, la Escuela de Educación Secundaria N° 7, la Extensión de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 y la Escuela Especial N° 501 “Portal de Esperanza”.

Del acto también participaron el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Padín; el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico y coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli; y otras autoridades locales.