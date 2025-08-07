Fernández: "Con esta gestión provincial ya llevamos inauguradas 10 escuelas"
La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, recibió la visita del gobernador quien inauguró un edificio educativo. Además, recorrió el nuevo Centro de Formación Integral y entregó móviles policiales.Municipales07 de agosto de 2025Soledad Castellano
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el municipio de Moreno el acto de inauguración del edificio escolar número 270 construido desde el inicio de la gestión.
Fue en la Escuela de Educación Secundaria N° 85 de Cuartel V, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la intendenta local, Mariel Fernández; y la directora del establecimiento, Dolores Martínez.
"Con esta escuela estamos saldando una deuda con los vecinos y vecinas de Moreno, quienes lucharon mucho por ella porque sabían que era necesaria para construir un futuro mejor para 800 pibes y pibas del barrio”, explicó Kicillof y agregó: “Queda muy claro el contraste entre dos modelos para nuestra provincia: mientras el Gobierno nacional paralizó 80 obras de infraestructura educativa, nosotros estamos inaugurando el edificio escolar número 270”.
“Pese a todas las dificultades, vamos a continuar haciendo un gran esfuerzo junto a los intendentes y las intendentas porque nuestra prioridad es seguir ampliando el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad”, subrayó el Gobernador.
A partir de una inversión de $862 millones, el edificio está ubicado en el barrio Los Hornos y cuenta con seis aulas, SUM, sanitarios, cocina, salas de dirección, secretaría y preceptoría. Por su parte, Sileoni subrayó: “Esta nueva escuela no es solo un edificio, es una frontera contra la motosierra, contra la indiferencia y contra la exclusión que vivimos en la Argentina actual”. “Con este acto en Moreno estamos demostrando nuevamente que uno de los roles más importantes que tiene el Estado es resguardar a los más humildes”, agregó.
"Otorga dignidad"
En tanto, la intendenta Fernández remarcó: “Este nuevo edificio otorga comodidad, pero sobre todo brinda dignidad a cada uno de los estudiantes”. “Es por eso que con esta gestión provincial ya llevamos inauguradas 10 escuelas en el distrito, porque sabemos que acceder a la educación pública y de calidad es fundamental para igualar las oportunidades de todos y todas”, explicó.
“Nuestro barrio es un espacio de lucha constante donde hemos conseguido que los niños y jóvenes cuenten con ámbitos dignos para transitar su educación: vamos a seguir defendiendo la escuela pública y nuestros sueños”, remarcó la directora Martínez.
Además, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones del Centro de Formación Integral (CFI) N°2, en el barrio Namuncurá; en tanto, suscribieron un convenio para la ampliación del inmueble, mediante la cual se construirán dos nuevas aulas, cocina y comedor.
Más seguridad
Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, realizaron la entrega de dos patrulleros y 10 motos para fortalecer las tareas de prevención en el distrito, donde además se sumaron 90 cadetes egresados de la Policía provincial. “Los patrulleros, las motos y la puesta en funciones de los nuevos efectivos con su gran servicio de vocación, vienen a reforzar el trabajo de la Policía para brindarles a los vecinos de Moreno una mayor tranquilidad”, manifestó Alonso.
Por último, Kicillof remarcó: “En las próximas elecciones se pone en juego si los y las bonaerenses van a tener más o menos educación, más o menos salud y, en definitiva, más o menos igualdad”. “Desde Fuerza Patria convocamos a todos y todas a ponerle un freno a Milei para defender las escuelas, las rutas y los derechos que nuestro pueblo conquistó con tanto esfuerzo”, concluyó.
Estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Walter Correa; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; las diputadas provinciales Ana Luz Balor y Noelia Saavedra; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la funcionaria local Marcela Diaz; y el administrador general del IDUAR, Leonardo Grosso.
Suipacha recupera el transporte de pasajeros y suma mejoras en movilidad y espacios públicos
El intendente Juan Luis Mancini presentó oficialmente la nueva línea de colectivos junto a funcionarios provinciales y jefes comunales vecinos. También se entregaron cascos y bicicletas. Además, en el barrio El Milagro comenzó a tomar forma la Plaza Santa Rosa.
Espinoza: “Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil con los fuertes”
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó los vetos de Milei sobre las leyes que aprobó el Congreso nacional que otorgaba un incremento para las jubilaciones y reinstalaba las moratorias.
Bouvier recibió al gobernador y destacó que la Provincia siempre da respuesta
El intendente de Arrecifes ofició de anfitrión del arribo de Kicillof quien puso en funcionamiento patrulleros y motos para reforzar la seguridad. Además, entregó títulos de propiedad gratuitos y netbooks.
Alessandro y Bianco inauguraron la ampliación del Centro Universitario de Salto
Se anunció además una obra de OPISU para la construcción de una red de agua y perforación de abastecimiento en el Barrio Valacco.
Nuevos Aires interpela al modelo centralista y apuesta por la regionalización
En un escenario de polarización nacional, el espacio impulsa una propuesta transversal para transformar la Provincia desde el interior y con anclaje en lo local.
Entrevista GLP. Calles intransitables, falta de luminaria y abandono de espacios públicos: los reclamos que golpean la gestión de Pablo Barrena en Lobería
En Lobería, los vecinos denuncian que el intendente “no le presta la misma atención a todos los barrios”. La crisis habitacional, con la escasez de viviendas para alquilar, y el mal estado de la red vial agravan la situación. Además, la falta de médicos en centros de salud y el hospital municipal, junto a las demoras en los turnos, evidencian la incapacidad de Barrena para abordar las urgencias de la comunidad.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.